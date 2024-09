Bara o Pukštasovom transferu: 'Trebalo je biti potpisano, ali nova uprava je odgađala'

Transfer Rokasa Pukštasa bio je vruća tema ovoga ljeta. Hajduk je s talijanskim prvoligašem Parmom pregovarao o cijeni za mladog veznjaka. Prošle zime njegova se cijena kretala oko 10 milijuna eura, ali padom u formi skliznuo je i iznos kojeg je Hajduk za njega mogao tražiti. U posljednjim se danima roka spominjalo tek sedam milijuna eura za dragulja bijelih. O čitavoj je situaciji za Podcast Inkubator progovorio i nogometni agent Andy Bara.

"To je trebalo biti potpisano. Krenuo sam raditi taj posao, ali kako je došla nova Uprava, rekli su - bit će sutra, preksutra... To se nije dogodilo, nisam dobio taj papir. Imao sam dogovor s bivšom Upravom da meni prepuste da napravim taj posao. Ali ja nisam radio taj posao ovo ljeto, ja sam to prekinuo jer sam se bojao da ću ispasti smiješan kod klubova koje poznajem jer nemam punomoć od kluba i ništa da bih ga nudio. Počeo sam, davno sam kontaktirao Parmu, ali sam se iz tog posla isključio. Da je i završena Parma, ja u tome ne bih sudjelovao jer ja to nisam radio. Nisu mi dali papir i punomoć prema dogovoru koji sam prije imao s njima", rekao je Bara.

"Došla je nova Uprava, oni su to odgađali. Više sam se puta čuo s Kalinićem, da bi on meni u jednom trenutku rekao: 'Reci dva kluba, pa ću ti dati za dva kluba.' Rekao sam: 'Prijatelju, hvala ti. Želim vam sreću, prodajte ga sami.' I tu je završeno, mene taj igrač više nije interesirao", zaključio je agent.

Pukštas je rođen u Oklahomi, a nogomet je počeo trenirati u Kansas Academyju/Barca Academyju u SAD-u. Neko vrijeme je bio na probi u Manchester Unitedu, a na Poljud je stigao 2020. godine. Prije dvije godine debitirao je za prvu ekipu i ubrzo postao jedan od njenih najvažnijih igrača. Za Hajduk je nastupio 68 puta i zabio 11 golova.

