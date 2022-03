Babo nije uspio zaustaviti Dončića, a Jokić još jednom pokazao zašto je najbolji

Košarkaši Dallas Mavericksa 111:103 domaćom pobjedom protiv Utah Jazza primakli su im se na samo pola utakmice zaostatka u borbi za četvrto mjesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige te prednost domaćeg terena u doigravanju, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović drugu večer zaredom je bio prvi strijelac Jazza.

Nakon 35 ubačaja i 11 pogođenih trica večer prije u Oklahoma Cityju, Bogdanović je u Dallasu ubacio 21 koš (šut za dva 3-3, trica 4-8, slobodna bacanja 3-4) uz dva skoka i četiri asistencije, no to je bilo daleko premalo kako bi se svladao sastav koji je u svojim redovima imao iznimno raspoloženog Luku Dončića. Slovenski je as nakon propuštene prošle utakmice zbog ozčljede nožnog prsta briljirao protiv Utaha sa 35 poena, 16 skokova i 7 asistencija. Odličnog suradnika Dončić je imao u Spenceru Dinwiddieu koji je ubacio 23 pa je Dallas vodio od početka do kraja dvoboja.

Foto: Jerome Miron/REUTERS Mar 7, 2022; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) and center Dwight Powell (7) celebrate during the second half against the Utah Jazz at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

Jazz je i dalje četvrti na Zapadu s omjerom pobjeda i poraza 40-24, no Dallas je odmah iza sa 40-25.

Legendarni trener San Antonio Spursa Gregg Popovich ostvario je svoju 1135. pobjedu u ligaškom dijelu sezone čime se izjednačio s Donom Nelsonom na prvom mjestu svih vremena zahvaljujući 117:110 pobjedi protiv Los Angeles Lakersa. Popovich je na klupu Spursa sjeo krajem 1996. godine te je u preteklom razoblju osvojio pet naslova prvaka. Najzaslužniji za pobjedu domaćih bio je Dejounte Murray sa 26 pogodaka, 10 skokova i 8 asistencija, dok su kod Lakersa, koji su igrali bez LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa, najefikasniji bili Horton-Tucker sa 18 te Monk, Westbrook i Anthony s po 17 koševa.

Spursi su sa 25-40 trenutačno 12., a Lakersi s 28-36 deveti na Zapadu.

Nastavila se kriza Golden State Warriorsa koji su izgubili petu utakmicu zaredom, ovoga puta su ih na svom terenu svladali Denver Nuggetsi sa 131:124. Trener Warriorsa Steve Kerr krizi rezultata je odlučio pristupiti na zanimljiv način pa je protiv vrlo dobrih Nuggetsa odmarao Stephena Curryja, Anthonyja Wigginsa i Klaya Thompsona, a u momčadi nije bilo niti ozlijeđenog Draymonda Greena. Usprkos svim tim izostancima gosti su bili rezultatski blizu sve do pred sam kraj, no domaći u svojim redovima imaju aktualnog najkorisnijeg igrača lige Nikolu Jokića koji je svojim drugim "triple-double" učinkom u isto toliko večeri odlučio dvoboj. Jokić je dvoboj okončao s 32 koša, 15 skokova i 13 asistencija, dok su pruženu priliku kod Warriorsa najbolje iskoristili Jordan Poole sa 32 i Moses Moody sa 30 ubačaja.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS Mar 7, 2022; Denver, Colorado, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) and Golden State Warriors center Kevon Looney (5) reach for a tip off in the first quarter at Ball Arena. Mandatory Credit: Ron Chenoy-USA TODAY Sports Photo: Ron Chenoy/REUTERS

Warriorsi su sada treći na Zapadu s 43-22, dok su Nuggetsi šesti s 39-26.

I Chicago Bullsi su upali u rezultatsku krizu te su upisali peti uzastopni poraz iako je trener Billy Donovan koristio sve svoje najbolje igrače, ovoga puta su ih na domaćem terenu sa 121:106 nadigrali Philadelphia 76-ersi. Još jednu vrhunsku utakmicu odigrao je Joel Embiid koji je predvodio Sixerse sa 43 poena i 14 skokova, dok su Zach laVine sa 24 i SeMar DeRozan sa 23 pogotka bili najefikasniji kod Bullsa.

Philadelphia je druga na Istoku s 40-24, dok je Chicago sada četvrti s 39-26.

Miami Heat zadržao je lijepu prednost na čelu Istoka sigurnom 123:106 pobjedom protiv slabašnih Houston Rocketsa. Tyler Herro je ušavši s klupe ubacio 31 poen za Heat, dok je Kevin Porter mlađi sa 22 koša bio prvo ime Rocketsa.

Miami je na vrhu Istoka sa 44-22, dok je Houston na dnu Zapada sa 16-49.