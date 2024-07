VIDEO Babićeva reakcija nakon meča zabrinut će hrvatske obožavatelje boksa. Ovo ne sluti na dobro

Hrvatski boksač Alen Babić je izgubio borbu protiv britanskog borca Johnnyja Fishera održanu ove subote u Londonu. Hrvatu je to bila 14. profesionalna borba i drugi poraz. Bio je poprilično težak obzirom da je meč trajao svega 30-ak sekundi kada ga je Fisher uhvatio sa serijom od šest udaraca koja ga je poslala na parter te tako upisao 12. pobjedu u isto toliko mečeva.

Sudac je u uskočio među njih čim je Babić dotaknuo parter. Hrvat se pridigao na labavim nogama. Počelo je brojanje, no sudac je odmahnuo i označio kraj meča. Babić je protestirano, no sudac je taj protest odbacio sugerirajući kako ne može ravno stajati, a kamoli nastaviti borbu. Dakako, diskutabilno je je li barem brojanje trebalo biti odrađeno do kraja kako bi Babić dobio priliku da se oporavi i nastavi borbu.

Nakon borbe Fisher je došao u svlačionicu kako bi pozdravio hrvatskog boksača. "Što god da sam rekao prije borbe... Znaš sve, ti si dobar čovjek. Dogodi se, i ja sam očekivao istu stvar od tebe, znam da možeš udariti. Nadam se da si dobro, prijatelju, i uvijek si dobrodošao u London i u moju kuću da dođeš pojesti nešto ili što god. Ti si dobar čovjek", rekao je Fisher.

"Nadam se da nikad nećeš biti u mojoj situaciji", odgovorio mu je Babić. Jasno je da s ovakvim rezimeom 33- godišnji Babić u budućnosti teško može računati na borbe visokog profila koje bi donijele ozbiljniju zaradu. S druge strane, Fisheru je tek 25 i izgledan je kandidat za nasljednika velikanima sporta poput Tysona Furyja i Anthonyja Joshue.

