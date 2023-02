Atletico u neobičnom transferu doveo Engleza, Spursi ga zamijenili Španjolcem

Engleski prvoligaš Tottenham je u utorak, zadnjeg dana zimskog prijelaznog roka, objavio da je doveo braniča Sportinga iz Lisabona Španjolca Pedra Porra. Porro dolazi u momčad koju vodi Antonio Conte kao posudba do kraja sezone uz opciju obavezne kupnje ovo ljeto u visini od 45 milijuna.

Španjolski reprezentativac koji je bio član Manchester Cityja do 2019. do 2022. igrao je dva puta za Sporting protiv Tottenhama u grupnoj fazi Lige prvaka ove sezone.

Tottenham je istovremeno objavio odlazak svog braniča Matta Dohertyja u španjolski Atlético Madrid. Nije običaj da engleski nogometaši odlaze u La Ligu, ali Diego Simeone već je tako prije jednog doveo. Kieran Trippier nosio je dres Madriđana između 2019. i 2022. godine.

🔴⚪ #WelcomeDoherty



✍️ @mattdoherty20 signed his contract as a Red & White new player at the Cívitas @Metropolitano. pic.twitter.com/qCeuGEc495