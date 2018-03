Arsenal izbacio Milan, ali uz veliku pomoć katastrofalnih sudaca

Nogometaši moskovskog CSKA i austrijskog RB Salzburga priredili su iznenađenje izborivši plasman u četvrtfinale Europske lige, a među osam najboljih plasirao se i Arsenal.

CSKA je u prvom susretu osmine finala u Moskvi izgubio od Lyona 0-1, ali je u uzvratu na stadionu na kojem će biti i finale, pobijedio Lyon 3-2.

CSKA je poveo u 39. minuti sjajnim pogotkom Aleksandera Golovina, a Lyon je izjednačio u 58. minuti preko Maxwela Corneta. Ovaj pogodak nije trebao biti priznat jer je Jordan Ferri uputio asistenciju nakon što je lopta već prošla liniju terena. Ipak, samo dvije minute kasnije Musa dovodi Ruse u novu prednost, a u 65. minuti je Pontus Wernbloom povećao prednost na 3-1. U tim trenucima se činilo kako je pitanje pobjednika odlučeno, no 'lavovi' su se vratili u život u 71. minuti golom Mariana Diaza. U posljednjih 20 minuta Lyon je lovio pogodak koji bi ga odveo dalje, ali su Rusi izdržali.

RB Salzburg je uspio obraniti 2-1 prednost iz prve utakmice odigravši na svom stadionu 0-0 protiv Borussije Dortmund. Austrijski sastav je i ovoga puta bio bliži pobjedi, ali nije nažalost nije bilo golova. Najbolju priliku imao je Dabbur koji je u sudačkoj nadoknadi pogodio vratnicu. Za domaći sastav je cijeli susret odigrao hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car.

Salzburg je ovom utakmicom produžio niz bez poraza na 19 utakmica u nizu u Europi. Austrijanci su seriju započeli 3. studenog pobjedom u Nicu 2-0. Od tada su spojili 11 pobjeda i osam neodlučenih ishoda. Rekord drži Ajax koji od rujna 1994. do travnja 1996. nije izgubio 21 utakmicu u nizu.

Arsenal je u uzvratnom susretu pobijedio Milan 3-1 nakon što je na San Siru slavio 3-0. Milan je poveo dalekometnim pogotkom Hakana Calhanoglua u 35. minuti, no samo četiri minute kasnije Arsenal je izjednačio iz dvojbeno dosuđenog kaznenog udarca. Švedski sudac Jonas Eriksson je na asistenciju suca iza gola presudio kako je Ricardo Rodriguez rukom oborio Dannya Welbecka premda se čini kako nije bilo prekršaja. Welbeck je bio siguran za 1-1.

Švedski sudac je u glavnoj ulozi bio i u 41. minuti nakon što Chambersovo igranje rukom u kaznenom prostoru nije okarakterizirao kao jedanaesterac udarac za Milan. Gosti su žestoko prosvjedovali, ali Eriksson nije promijenio odluku.

Danny Welbeck didn't even dive he just fell over and the official gave it for some reason 😂 #ARSMIL pic.twitter.com/rnlLqLGqGr