Peter Jok zabio 18 koševa u nizu za drugu pobjedu Cibone

Kako su na šibenskom Baldekinu započeli svoj sedmi ovosezonski nastup, treći u domaćem prvenstvu, izgledalo je da su košarkaši Cibone na pragu petog poraza. A to nikako ne bi bilo dobro za američkog trenera na klupi Zagrepčana Chrisa Thomasa kojeg je na zub uzela i skupina najvjernijih navijača zagrebačkog kluba.

No, nakon što gubili od Šibenke i sa 17 koševa razlike, vukovi su se ipak pribrali i preokrenuli priču za drugu pobjedu u domaćoj Favbet Premijer ligi (91:78). A za to najviše mogu zahvaliti šuterski raspoloženom Južnosudancu Peteru Joku koji je ubacio 32 koša. Otvaranje utakmice po goste nije izgledalo obećavajuće. Vrlo brzo su se domaćini odvojili pa su nakon pet minuta imali "plus 12" (19:7) uz 10 koševa braniča Martina Junakovića. Na isteku osme minute bilo je i "plus 17" (26:9).

Bilo je otužno gledati obezglavljenu momčad Cibone koja je igrala bez svoja dva prva razigravača - bez ozlijeđenog Kreše Radovčića i bolesnog Antonija Barbera. No, ako je već teško igrati bez njih u napadu, bez razigravača se može igrati obrana ali ni toga nije bilo u igri Zagrepčana koji su za prvih 12 minuta primili 34 koša. Doduše, uspjeli su gosti zatvoriti reket i koš na pet minuta i baš kada su se približili na "minus šest" (34:28), cibosi čine nesportsku iz kojeg napada Šibenčani zabijaju pet koševa - Brajković dva bacanja i Pleadin tricu za šibenskih 39:28. Tricu je pogodio i Serdarušić i narančasti su opet otišli na dvoznamenkastu prednost (42:30) s kojom se otišlo i na veliki odmor (44:33) uz 15 koševa Junakovića.

Najbolji Cibonin strijelac u prvih 20 minuta bio je 17-godišnji Borna Katanović (10 koševa) koji se morao prihvatiti i posla razigravača za koju ulogu ga je trener Thomas pripremao u predsezonskim utakmicama. I solidno je Borna podnosio pritisak domaćina na loptu a gosti su napadački profunkcionirali kada mu se u tom poslu priključio iskusni Majcunić.

A nastavak je započet showom Petera Joka koji je, na asistencije Majcunića i Bundovića, u četiri uzastopna napada zabio četiri trice za vodstvo gostiju (45:44). Zapravo, zabio je Jok prvih 18 Ciboninih koševa u trećoj četvrtini a kada su se njegovoj tricaškoj kanonadi priključili i Majcunić i Bundović, vukovi su za prvih sedam minuta drugog dijela, serijom serijom 26:5, vukovi su došli do prijelomne prednosti od 10 koševa (59:49).

Kad su Šibenčani pokušali uhvatiti zalet za povratak, Bundović i Majcunić su se častili asistencijama za koš ovog drugog za odbijanje naleta domaćina (55:64). U posljednjoj dionici živnuo je i Ročak a posljednju nadu narančastih utopio je Perasović koji je kod 73:81 skočio u napadu zabio koš i bacanje. I tu je bio kraj priči koju je zapečatio Bundović tricom i bacanjima. Premda je igrala bez klasičnog razigravača, Cibona je imala 17 asistencija, dvostruko više od domaćina, jer su se u taj posao uključili Majcunić (4), Jok (34) i Bundović (4). Zagrepčani su u svom sastavu imali čak sedmoricu dvoznamenkastih. Pored Joka (32) to su bili još i Bundović (14), Ročak (13), Perasović (12), Majcunić (12) i Katanović (12). Kod Šibenčana to su, pored Junakovića (24) bili još i Vujičić (16), Pleadin (12), Jukić (10) i Serdarušić (10).