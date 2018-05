Ademi: Ne osvojimo li naslov onda smo izdajice i lažovi

Dinamo je još jednom potpuno razočarao. U 34. kolu Prve HNL plavi su izgubili protiv Lokomotive s 1:3 . Većina Dinamovih igrača nije željela pred novinare, to su učinila tek dvojica Mario Gavranović i Arijan Ademi...

- Teško je sada pričati, prvo poluvrijeme nismo dobro ušli u utakmicu, to je bilo katastrofalno. Bolje smo ušli u nastavak, ali nismo zaslužili niti bod danas. Počeli smo igrati tek nakon drugog gola, ali to je nedovoljno. Danas ne možemo biti zadovoljni igrom, nismo zaslužili ništa - rekao je Gavranović , pa dodao:

- Sada smo još vrući, sigurno da tu ima puno stvari koje nisu dobre. Svaku utakmicu pripremamo s 12-13 igrača, neki i od tih nisu potpuno spremni, ali to nam ne smije biti alibi. Sezona je blizu kraja, znamo da nam nedostaje taj jedan korak. Moramo zaboraviti ono što je bilo i čiste glave završiti ono što želimo - rekao je Mario Gavranović , a poslije njega stigao je Arijan Ademi.

Pa kad će Dinamo osvojiti taj naslov?

- Ma nemam pojma - kratko je rekao Ademi , pa nastavio:

- Žalosno je ovo što radimo, ovo je tragično i nema smisla. Uvijek ponavljamo isto, uvijek ista stvar. I uvijek loše uđemo u utakmicu prvih 20 minuta, pa onda napadamo, pa i promašujemo, ma sve uvijek isto. Stvarno nemam pojma što se dešava.

Ademi je nastavio...

- Pričali smo otvoreno u svlačionici, gledamo u čemu je problem. I sami ne znamo. Složili smo se kako ćemo stisnuti glave, razmontirati Rudeša i osvojiti taj naslov. A ako to ne napravimo, onda smo izdajice i lažemo jedan drugoga u oči - završio je Ademi .

Lokosi su, sasvim je jasno, bili presretni...

- Haha, valjda sam jedini čovjek u povijesti i valjda zauvijek koji je s Lokomotivom dvaput igrao protiv Dinama i dvaput - pobijedio. Odigrali smo odličnu utakmicu, baš smo bili dobri. Znam, Dinamo je imao svoje prigode, pa vratnicu i gredu, pomazila nas je i sreća. Ma i mi smo morali kroz kontranapade zabiti još barem četiri-pet golova. Vjerujem da će se Dinamo dići i uzeti taj naslov, imaju kvalitetu - rekao je Bojan Knežević , pa nastavio:

- Ne žalim za odlaskom u Lokomotivu . Da, i tu mi je prvo bilo malo teže, dugo nisam igrao u kontinuitetu, ali sada sve ide kako treba. Vjerujem da ću biti još bolji, a moram biti zadovoljan svojom predstavom na ovoj utakmici.

Ivan Krstanović je bio strijelac u velikoj pobjedi lokosa...

- Odradili smo odlično poluvrijeme, mogli biti voditi još i uvjerljivije. Siguran sam kako je naša pobjeda zaslužena. Dinamo je kvalitetna ekipa, vjerojatno su već slavili tu titulu. Je li ovo najslabiji Dinamo posljednjih sezona? Uh, teško je to reći, ne bih ja želio o tome pričati, neka to komentiraju ljudi koji se bave time - dodao je Krstanović .

Ivan Šunjić u finišu je riješio pitanje pobjednika...

- Dali smo rano dva gola, ali smo nažalost energetski pali u nastavku. I bilo je teško do samoga kraja. Mislim kako je to naše rano vodstvo presudilo, to kao da nas je dodatno motiviralo. Tko će osvojiti naslov? Ma mislim da će se Dinamo dići, pobijediti Rudeš i riješiti pitanje naslova - kratak je bio kapetan Lokomotive.