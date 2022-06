Zvijezdu serije 'Puna kuća' policajac gurnuo dok je prosvjedovala protiv zabrane pobačaja: 'Što nije u redu s vama?'

Zvijezda serije Puna kuća, glumica Jodie Sweetin (38) sudjelovala je u prosvjedu protiv presude američkog Vrhovnog suda kojim je omogućeno saveznim državama da zabrane pobačaj. Tijekom prosvjeda policajac ju je gurnuo s nasipa na betonski teren te je pala.

Video napada na glumicu snimio je jedan korisnik Twittera, a u videu se vidi kako je glumica bačena na zemlju dok je vodila "grupu mirnih prosvjednika dalje od autoceste". Sweetin je nosila crnu majicu i crne tajice, crni ruksak i megafon pričvršćenim za ruku. U jednom trenutku policajac ju je naglo gurnuo, a gomila se zatim okupila kako bi joj pomogla da ponovno ustane.

U videu se može čuti i kako jedan prosvjednik dovikuje policajcima: "Što, dovraga, nije u redu s vama, dečki?" Jodie je gotovo odmah ustala, popravila kapu i pridružila se skandiranju s ostalim prosvjednicima: "Nema pravde, nema mira."

The LAPD just manhandled actress/activist Jodie Sweetin at a pro-choice protest pic.twitter.com/FMJNfjUMBW