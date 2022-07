Zvijezda omiljene serije tragično izgubila supruga (33), pogodio ga je grom i nisu ga uspjeli oživjeti

Suprug zvijezde nekad omiljene serije ''One Tree Hill'' Bevin Prince, Will Friend, preminuo je u dobi od samo 33. godine nakon što ga je pogodio grom, a tragični događaj zbio se u nedjelju na brdu u blizini otoka Mansonboro u Sjevernoj Karolini, stoji u izvješću. Kako prenose tamošnji mediji, Hitna je u kratkom roku došla na mjesto događaja i krenula s oživljavanjem, no Will je preminuo na putu prema bolnici.

Nakon tragedije, glumičina prijateljica Odetta Annabele na Instagramu je napisala emotivnu poruku i posljednji pozdrav uz niz zajedničkih fotografija.

-Nezamisliva se stvar dogodila i moramo reći zbogom još jednom prijatelju". Otkrila je kako se osjeća "nestvarno" jer mora pisati takav post i kazala kako je "bilo sasvim normalno" biti tisućama kilometara udaljena od svoje najbolje prijateljice znajući da je ona s njim. Nadalje mu je zahvalila za "dar" koji je dao svima koji su ga poznavali, te dodala: "Bio si savršen za nju na svaki mogući način. Podržavao si njene snove, napravio si da se osjeća bitnom, obožavao si je svakim djelićem svoje duše i zauvijek ću biti zahvalna što sam svjedočila takvoj ljubavi- dio je objave koju je napisala Odette te dodala kako joj se srce slamalo dok je razgovarala s Bevin koja je ''izgubila ljubav svog života''.

-Znam da ćeš i dalje biti s njom i svojom prekrasnom braćom i obitelji, kao i obitelji Prince. I svi ćemo osjećati kako širiš svjetlo i ljubav kroz svakoga koji je imao sreću da te dovoljno poznaje- zaključila je.

Inače, Will i Bevin vjenčali su se 2016. godine, a glumica je slavu stekla ulogom Bevin Mirskey u mnogima omiljenoj seriji ''One Three Hill.

