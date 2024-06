Zvijezda filma Toma broji dane do poroda, fanovi oduševljeni njenim izgledom: 'Baš blistaš'

Glumica Tamara Dragičević i glumac Petar Benčina zvijezde su serije i filma 'Toma' koji je pomeo svu konkurenciju u kinima, a njima donio veliku popularnost u regiji.

Iako u filmu ne igraju uloge koje ih direktno povezuju, odnosno Tamara glumi pjevačicu narodne glazbe Silvanu Armenulić, a Benčina beogradskog liječnika, zbog njih je i njihov brak pod povećalom. Njih dvoje nisu samo supružnici već su i roditelji – kći Stašu par je dobio krajem 2016. godine, a u kolovozu 2019. godine na svijet je stigao sin Lazar te sada iščekuju novu prinovu.

"Odbrojavanje", napisala je Tamara na društvenim mrežama uz nekoliko fotografija.

"Još si ljepša u blagoslovljenom stanju", "kako lijepa žena", "ti si sretna žena", "osmijeh te krasi", samo su neki od komentara.

Tamara je u razgovoru za Večernji list prije tri godine rekla kako su jako vezani za Hrvatsku.

- Jako smo vezani za Hrvatsku i svako ljeto smo u vašem primorju. Godinama ljetujemo na Pelješcu i Korčuli, a zaručili smo se u Brocama kod Stona. Petar ondje ima zemljište na kojem kampiramo gotovo svake godine. Obišli smo cijelo primorje, bili smo na Visu, Hvaru, u Splitu. Imam jako dobre obiteljske prijatelje Miljaniće u Rijeci, rekla je Tamara. Vjenčali su se na prekrasnom otočiću Ada Bojana, pokraj Ulcinja u Crnoj Gori.

- Kako smo se zaručili na moru, željeli smo i svadbu napraviti u tom stilu. Vjenčanje je bilo na plaži, uz najbliže prijatelje. Ništa ne može zamijeniti pijesak i more. Plesali smo do jutra, baš je bilo za pamćenje, kazala je Tamara koja nam je otkrila i koliko ju je promijenilo majčinstvo.

- Teško je dati konkretan odgovor, jer mi se čini da me nije promijenilo. I dalje sam ista, ali svakako mi je dalo stabilnost. Sve to ide nesvjesno, jer zapravo morate posložiti prioritete. Prioritet broj jedan su djeca i onda nemate vremena za sve, morate odvojiti važno od nevažnog. Nemate taj luksuz da svuda stignete. To mi je u neku ruku odgovaralo jer nisam od onih koji mogu reći da nešto ne žele ili ne mogu. Kad imate djecu, nemate opravdanje zašto nešto ne želite, a uvijek mi je bilo neugodno nešto odbijati. Kad imate djecu, zaista nemate vremena za druge stvari. To je i donijelo zrelost i sigurnost, rekla je Dragičević.

