Zlatan Zuhrić Zuhra otkrio što je dovelo do razlaza s Pervanom

Zlatan Zuhrić Zuhra bio je gost u Podcast Inkubatoru u kojem se osvrnuo i na Večernju školu i njegov odnos sa Željkom Pervanom te je otkrio kako su zapravo zarada i novac bili razlozi prestanka njegove suradnje s Večernjom školom.

- Problem je nastao kada je to postala ozbiljna produkcija i pisalo je autor Željko Pervan. Svi koji smo u tom poslu znamo da novac uvijek dobije autor kad se projekt proda. Onda sam ja postavio pitanje zašto se mi ostali ne bismo potpisalo kao koautori, jer on nikada nije pisao tekst, sve smo govorili iz glave. To je sve bila improvizacija - ispričao je Zuhra.

Dodao je kako je HRT "Večernju školu" smatrao nižom kategorijom jer emisija nije imala zadani tekst i sve je bilo nepredvidivo. On je htio raditi nešto ozbiljno za ozbiljne novce i tada je počeo s projektom Zuhra show.

- Novci su bili kada se taj projekt proda jer tada autor dobije novce a mi ostali kikiriki. I tu smo se razišli i tada sam počeo raditi Zuhra show i rečeno mi je tada da ne mogu raditi na dvije televizije iako su to različiti formati. Vinko i Pervan su rekli da ne mogu raditi i Zuhra show i Večernju školu jer je direktor HRT-a Mirko Galić tako rekao i to mi je bio šok. Poslije 10 godina sreo sam Galića i podsjetio ga na to kako sam otišao i zašto, a on mi je odgovorio kako to nije uopće bila njegova odluka - ispričao je Zuhra.