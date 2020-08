Životni moto bio im je "sex, drugs and rock'n'roll", a sada vježbaju, zdravo jedu...

Uz životni stil glazbenih, a pogotovo rock-zvijezda, često idu alkohol, droga, cigarete, izlasci do jutra, malo sna, nepravilna prehrana... Iako je puno zvijezda u mladosti živjelo ovako neurednim životom, mnogi od njih danas mogu stati uz bok rock-djedici Micku Jaggeru, koji neumoljivo prkosi godinama kojih ima već 77.

Tajna njegove mladolikosti i svježeg izgleda je navodno u vitaminskim injekcijama i skupocjenim detoksikacijama koje vraćaju energiju, ali naša poznata glazbena imena imaju malo drukčiji i zasigurno jeftiniji recept za mladolikost od Jaggerova. Glazbenici iz ove naše priče već su ušli u peto, šesto, sedmo pa i osmo desetljeće života, a imaju zavidnu liniju i izgledaju poput mladića.

Mi vam otkrivamo kako to postižu.

Maksima rokera je "sex, drugs and rock'n'roll", a Željko Bebek kaže da je kod njega bio samo seks i rock'n'roll, ali dugo vremena je imao dva poroka - cigarete i viski. Zadnju cigaretu popušio je prije 18 godina i odlučno je rekao kako je dosta, a ne skriva koliko je volio uživati u Jacku. - Jako volim viski i često sam običavao provesti vrijeme uz Jack Daniel's i razna društva. Nekoć me se smatralo zaštitnim licem tog brenda, jer sam o njemu gotovo stalno govorio i konzumirao sam ga s velikim užitkom, čak sam nagovarao svoju ekipu da uvijek popijemo cijelu bocu. Nikada nismo pili iz čaša - prisjetio se Bebek u intervju za Net.hr i dodao kako je s vremenom počeo primjećivati da mu nakon toga treba dulje vrijeme da vrati snagu.

Usto, počeo je osjećati da, ako ima deset koncerata u nizu, tri može odraditi savršeno, a nakon toga gubi snagu. Zato je bivši pjevač Bijelog dugmeta odlučio napraviti rez i promijeniti svoje navike. - Cigarete i alkohol dva su poroka koja sam s užitkom maknuo od sebe kako bih u ovim godinama uvijek mogao biti svjež na pozornici. Naravno, i nutricionist mi tu jako pomaže. Pronašao sam svoj način održavanja idealne težine uz zdravu prehranu koja se temelji na konzumaciji velike količine ribe, povrća i voća te fizičkoj aktivnosti. Intenzivno skijam u vrijeme snijega, jako volim plivanje i biciklizam, a ponekad znam otići i u teretanu - kaže 74-godišnji pjevač.

Za jednog 65-godišnjaka Jasmin Stavros ima lice na kojem gotovo da nema bora, a za to su prije svega zaslužni kozmetički tretmani na koje redovito ide. - Jedanput tjedno na tretmanima, zapravo i dva puta, redovito, ili to ili pod nož, treće nema - kaže Stavros i dodaje kako botoks ne koristi. Pazi i na prehranu pa su na njegovu meniju najčešće mediteranska jela, a vježba svaki dan ili u teretani ili kod kuće. Zimi skija, a ljeti igra tenis i, čim sunce postane jako, bježi u hlad jer zna koliko je sunce štetno za kožu. - Treba paziti na kožu, ona je zaista naše blago. Vani imamo ispušne plinove, razne nečistoće, a sve to negativno utječe na lice i tijelo. Još ako se bavite poslom kojim se ja bavim, pa stalno imate koncerte i neprospavane noći, koža se umori i trebate ju tretirati - upozorava Stavros.

Poput mladića u 56. godini izgleda i Davor Gobac, frontmen Psihomodo Popa, koji je u posljednjih nekoliko godina promijenio svoj životni stil. I dok njegova ekipa pije alkohol, Gobac im nazdravlja čajem od koprive, a odlazak u teretanu dio je njegove svakodnevice. Prije odlaska u teretanu radi vježbe joge, a po Zaprešiću, gdje živi sa suprugom i sinom, najčešće ćete ga vidjeti na biciklu. Osvrnuvši se na svoj sadašnji životni stil, Gobac je za Story rekao kako ne živi sada zdravo već i normalno jer je prije živio hiper nezdravo. Dok je bio mlađi, tulumario je stalno i bio na sto strana, nakon čega bi spavao tri dana, a sad mu je dosta i pet sati sna, više ne pije alkohol i jedini porok koji mu je ostao su cigarete, ali puši samo elektroničke.

Massimo Savić nije nikada skrivao da je u mladosti eksperimentirao s drogom, ali ti dani davna su prošlost za ovog glazbenika koji u 59. godini zbilja izgleda poput mladića. Ono što održava njegovu mladolikost jesu joga i meditacija, a kada je hrana posrijedi, i on poput Stavrosa najčešće poseže za laganim mediteranskim jelima koja obiluju povrćem. - Prakticiram i thai chi i jogu. Ali ponekad se odmaknem od toga i odem u vrlo čvrste pokrete na vreći. No, ipak mislim da ono što me najviše drži u balansu jest joga i meditacija. Zapravo, joga i jest meditacija ako se radi kako treba. Najčešće moje potrebe uspiju zadovoljiti med, maslinovo ulje, sir, komad dobrog pršuta, neko jaje, blitva s krumpirom, a nakon koncerta Žuja - rekao nam je Massimo u jednom intervju.

Frontmen Hladnog piva Mile Kekin također je u jednom trenutku shvatio kako mora napraviti rez u svojim životnim navikama i prigrlio je trčanje, kojim se sada aktivno bavi već nekoliko godina i koje je doprinijelo tome da dođe u fit formu. Kada ne trči, onda s dečkima igra nogomet, a i boravak u prirodi sada mu je draži od boravka u zadimljenim kafićima pa svaku prigodu koristi kako bi otišao u prirodu s djecom.

Miro Ungar je ove godine navršio 83. godine, a lani se pohvalio kako redovito igra tenis, a ljeti mu je glavna aktivnost plivanje. S obzirom na to da je još aktivan na glazbenoj sceni jako mu je važno ostati u kondiciji. Nekada je i skijanje bila njegova zimska aktivnost, ali zbog problema s koljenom morao je prije četiri godine odustati od spuštanja niz snježne padine.