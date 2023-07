Životna borba legendarnog glumca: 'Bolest starih ljudi' nije mu ugasila humor i šarm

Ne postoji osoba koja je odrastala u 80-ima a da nije nekoliko puta gledala Zemeckisov film "Povratak u budućnost" i njegove nastavke. Michael J. Fox bio nam je svima idol, a njegov Marty McFly vjerojatno i jedan od najomiljenijih filmskih likova svih vremena. Michael danas ima 62 godine i više od 30 godina bori se s Parkinsonovom bolesti. O njegovu životu, ali i životnoj borbi govori dokumentarni film "Still: A Michael J. Fox Movie", koji je objavljen na Apple TV-u. Odmah na početku filma redatelj Davis Guggenheim šokira nas prizorom. Fox se ne pojavljuje često u javnosti pa ga nismo imali priliku vidjeti kako hoda. A bolest mu je toliko uznapredovala da su trzaji tako jaki da jedva može sam hodati. Uz njega je uvijek pomoćnik. U sceni na početku Michael šeta ulicom, a jedna obožavateljica mu se javi: "Dobar dan, gospodine Fox." On padne na pločnik i u svom zafrkantskom stilu kaže: "Oborila si me s nogu."

Film se ne zove slučajno "Still", jer ta engleska riječ ima dva značenja – "miran" i "još uvijek". Michael sam za sebe kaže da nikad nije bio miran. Još kao dječak u Kanadi bio je jako živahan. Bio je niskog rasta (visok je 163 cm) pa je počeo glumiti uloge dječaka kad je već bio u srednjoj školi. Zbog rasta su ga često i zezali u školi, no on se nije predavao. Optimizam ga je pratio cijelog života.

U mladosti je igrao hokej, no znao je da je gluma ono čime se želi baviti u životu. Stigao je u Hollywood i nakon nekoliko malih uloga probio se u seriji "Obiteljske veze" glumeći Alexa P. Keatona. Premda je ta uloga na početku bila sporedna, njegov šarm i humor doveli su ga do jedne od glavnih. To mu je bila odskočna daska za ulogu koja ga ja proslavila. Poznato je da je Eric Stoltz snimio gotovo pola "Povratka u budućnost", no nije imao karizmu za ulogu Martyja McFlya. Steven Spielberg bio je producent filma i znao je da je Fox idealan za tu ulogu. Guggenheim u filmu odlično kombinira Michaelove uloge s detaljima iz njegova života. Simptomatično je kako je Fox te 1985. godine danju snimao "Obiteljske veze", a noću "Povratak u budućnost". Spavao je samo 2-3 sata i opet na snimanje. Je li mu se tijelo pobunilo, ne znamo, no znamo da je prvi simptom osjetio 1990. na snimanju filma "Doc Hollywood". Kada se jednog jutra probudio, primijetio je da mu se mali prst na desnoj ruci nekontrolirano miče.

– Liječnik mi je rekao da imam početak Parkinsonove bolesti. Ništa mi nije bilo jasno! Pa to je bolest starih ljudi – kazao je Michael. Dijagnozu je prikrivao koliko je god mogao. Tijekom devedesetih glumio je u hit seriji "Spin City" za koju je dobio svoj četvrti Emmy. Kako bi prikrio bolest i trzaje, često je u "problematičnoj" ruci vrtio predmete ili nešto njome radio. Kada to više nije mogao prikrivati, javno je obznanio svoju dugogodišnju borbu. Michael više ne glumi, no jednako je duhovit i beskrajno šarmantan kao i prije 40 godina. Kada ga je redatelj Guggenheim u filmu pitao boli li ga, Michael je kazao da ga cijelo vrijeme boli. "Pa zašto mi to nisi rekao?" upitao ga je redatelj, a on je odgovorio: "Pa nije nam iskrsnulo." Kada ga je pitao gdje se vidi za 20 godina, kazao je: "Bit ću mrtav ili ću biti krastavac." Paradoksalno ili ne, Michael je najmirniji sada, zahvaljujući obitelji, supruzi Tracy Pollan i njihovih četvero djece, sinu Samu i kćerima Aquinnah, Schuyler i Esmé. "U braku si s Tracy?" pita ga u jednom trenutku Guggenheim, a Fox odgovara: "Still!" ("Još uvijek!")

