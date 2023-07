Marijana Mikulić pokazala kako je sa suprugom uživala u vikendu: ' Bez šminke, filtera i djece'

Glumica Marijana Mikulić (41) na društvenim se mrežama pohvalila vikendom koji su suprug Josip i ona proveli bez djece. Marijana je podijelila nekoliko fotografija na kojima je pozirala sa suprugom. Njih dvoje bili su zagrljeni i nasmijani, a prema onome što je otkrila dan su proveli u Parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini.

- Bez šminke. Bez filtera. Bez djece - napisala je kratko, a potom dodala:

- Na trećoj me gleda taman kao da je zaljubljen. Ljepota prirode - poručila je u opisu.

U komentarima su im pratitelji uputili komplimente. "Osmijesi sve govore, više od milijun riječi", "Lijepi ste", pisali su.

Podsjetimo, Marijana je prošlog tjedna podijelila fotografiju sa sinom te u opisu otkrila što su radili.

- Tatin poslovni sastanak pretvorio se u cjelovečernje druženje dvije obitelji, a onda i dvodnevni boravak u ovom predivnom kampu u kojem su nas ugostili naši domaćini. A nas dvoje samo s jednim djetetom. Nakon duuugo vremena smo imali taj luksuz! Mogu Vam reći da je more/putovanje s jednim djetetom kao s nijednim! Iako je spektar izazovan na tisuću načina, puno je jednostavnije go with The flow kad je Jaki sam. Ovo je jedna od svega par fotki jer nismo stigli baviti se time, pa nek ostane zabilježeno - napisala je, a u komentarima su joj mnogi pratitelji poručili: 'Uživajte".

Inače, Marijana sa suprugom Josipom ima trojicu sinova, a Jaki je najmlađi. Glumica često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli privatne trenutke, a nedavno je tako otkrila kako su uselili u kuću koju su kupili prošle godine te koju su adaptirali.

