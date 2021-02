'Teško je biti žena na estradi jer vam svi dijele savjete za sve, a kad je u pitanju podrška glazbenici su škrti na riječima'

Šarmantna sopranistica Barbara Suhodolčan singlom “Ne fališ mi ti” najavila je svoj prvi pop-album u ekskluzivnoj suradnji s Croatia Recordsom.

– Velika mi je čast što će moju prvu pjesmu, a jednog dana i cijeli album izdati eminentna, ujedno i najstarija i najveća hrvatska diskografska kuća. Jako sam sretna što im se svidjela moja ideja i moja glazba i drago mi je što u tome vide “ono nešto” – kaže nam na početku Barbara koja glazbu i tekst pjesme potpisuje sama, ali zasluge za aranžman dijeli s Ninom Krznarom, koji je ujedno napravio i završni miks te odsvirao dionicu kontrabasa.

– Finalni “glanc” napravio je Neno Belan. Gitaru je odsvirao Tomislav Presečki, klavijature Filip Gjud, bubnjeve Mario Klarić, trubu Krunoslav Zver i trombon Marin Ferketin. Sve redom genijalni muzičari! – govori nam Barbara koja ističe da je prvenstveno operna pjevačica, ali ova godina bila je okidač za nešto drugačije.

Foto: Privatna arhiva

– Dugo sam tražila svoj stil i svoj zvuk, sad kad sam ga pronašla i dobila ono što želim od svoje glazbe, spremna sam to podijeliti s publikom – govori nam i pripominje: “Posvetiti se klasičnom pjevanju cjeloživotno je učenje s puno odricanja. Sad sam osjetila da sam spremna i za ovo drugo i osjetila sam da to želim. To ne znači da ću se prestati baviti klasičnom glazbom, opera je moja prva i velika ljubav, nju ništa ne može zamijeniti – odlučna je pjevačica koju je veliki dio hrvatske javnosti zapazio nakon što je otpjevala himnu u povodu obljetnice Oluje prošle godine, a već dugi niz godina surađuje s Orkestrom Oružanih snaga Republike Hrvatske kao vanjska suradnica i solistica. Kao i mnogi, čekala je da 2020. završi, a novu je godinu otpočela – poslovnim putovanjem u Pariz. Dokaz je to još jednom da njezina kreativnost ne odmara.

– Pripremam premijeru svog projekta u Kontesi, započet ću i dugo planirani glazbeni projekt s tatom, ponovo ću raditi Gubec-bega s Vojnim orkestrom, nekoliko solističkih koncerata već mi je u kalendaru, u Hrvatskoj i inozemstvu. Snimat ću i skladati svoju glazbu i spotove. Sve to lijepo i krasno zvuči, samo se nadam da ništa od toga neće biti odgođeno kao 95% mojih angažmana u prošloj godini – kaže nam Barbara koja će album objaviti za dvije godine. – Sad nekako i je najbolje doba za snimanje, za kreativni dio ovog posla. Budući da nemam kontakt s publikom, ovo je najbolji način kako joj se približiti. Vidjela sam da je i puno mojih kolega snimalo u ovom razdoblju, što smatram samo pozitivnom stvari – optimistična je kantautorica koja zvuk pjesme opisuje kao kombinaciju jazza, swinga, retro popa i drugih žanrova.

Foto: Privatna arhiva

– Ono što je važno istaknuti jest da su svi instrumenti snimani uživo, nema nikakvih umjetnih zvukova – ističe Barbara napominjući da ne želi da njezina glazba bude naporna ili pretenciozna, već opuštajuća i svakodnevna. – Bez obzira na to, produkcija je napravljena vrhunski, instrumentalisti su redom akademski i talentirani glazbenici, svaki detalj pomno je isplaniran i promišljen – sigurna je u to vokalistica koju smo upitali nailaze li žene na češće kritike u svijetu šoubiznisa i ako da, zašto. – Sigurna sam da da. Žene su na meti i muškarcima i ženama, a najgore, ali i najljepše komentare uvijek će uputiti upravo žena ženi. Teško je biti žena na estradi jer će vam uvijek svi o svemu dijeliti savjete, od toga kako da se oblačite do toga kako se morate ponašati u društvu. Svaki pokret i svaka rečenica mogu vam se krivo protumačiti, a ljudi nevjerojatno lako pamte greške i brzo zaboravljaju uspjehe – zaključuje Barbara koja na pitanje o podršci koju dobiva u glazbenom krug veli: “Glazbenici su glazbenicima, kad je u pitanju podrška, vrlo škrti na riječima. Uvijek sam veću podršku dobivala od svoje publike i na tome sam joj neizmjerno zahvalna, a nju ne čine samo profesionalni glazbenici.”