Veliki međunarodni uspjeh domaće grupe: pjesmu im prepoznale veličine poput Toma Waitsa i Coldplaya

Još jedna potvrda međunarodnog uspjeha The Bridges, četvrtog studijskog albuma splitsko-zagrebačkog blues sastava Sunnysiders, stigla je iz slavnog grada glazbe Nashvillea. Prvi singl s albuma, pjesma "You're Not That Good For Me To Cry", autorsko djelo Boris Hrepića Hrepe i Antonije Vrgoč Role, ušla je u polufinale International Songwriting Competition, svojevrsnog svjetskog prvenstva autorskih pjesama.

Za to natjecanje prijavilo se iz 158 zemalja preko 26000 pjesama raznih žanrova. U žiriju ovog natjecanja sjede mnoga slavna svjetska autorska glazbena imena kao što su Tom Waits, Coldplay, članovi Linkin Parka, Dua Lipa, Johm Mayall, Sugaray Radford, Nancy Wilson i drugi.

„ Izuzetno nam je drago što je naša glazba prepoznata širom svijeta, i to ne samo na blues sceni nego i šire. Neke naše pjesme se već mjesecima nalaze na nekoliko stranih top lista koje obuhvaćaju i pop i rock i blues, kao što je npr Nizozemska 44 godina stara Hit Tracks Top 100 lista na kojoj smo s "Blockstop" dosegli do 12.mjesta. Ali ova najnovija vijest nas je posebno obradovala, osjećamo se kao prije 10 godina kad smo u Memphisu prošli u polufinale International Blues Challengea.“ – izjavili su Hrepa i Rola.