Zgodna Severina odjenula elegantnu kombinaciju: Chanel mokasinke savršeno joj pristaju

Kineziolozi Mirela Anić i Igor Blažinčić, inspirativan dvojac dobro poznat svim zaljubljenicima u fitness, zajedno djeluju i stvaraju inovativne ideje već preko 25 godina, no točno prije 20 godina, osnovali su Body & Mind Centar, začetnik inteligentnog pristupa tjelovježbi na ovim prostorima. Danas, 20 godina poslije, ponosni na filozofiju treninga i principe rada koji su bili i ostali jedinstveni u svijetu fitnessa, svoje rezultate, na prigodnom eventu koji su upriličili povodom ove obljetnice, podijelili su i sa svojim mnogobrojnim klijentima i gostima.

Došli su ih podržati bivši NBA košarkaš Damjan Rudež, hrvatski odbojkaški reprezentativac Ivan Raič, Kristina Bradač Radić i Miro Radić, voditeljica Ana Radišić, Maja Ćustić, a najviše se istaknula svojom zanosnom i elegantnom modnom kombinacijom najpoznatija domaća glazbenica Severina Vučković. Odjenula je crni sako u kompletu s crnim finim hlačama, Chanel kožne lakirane mokasinke, a kao pečat na cijelu kombinaciju odabrala je crveni ruž koji je inače njezin zaštitni znak.

Foto: Privatna arhiva

- Ponosni smo na naš rad, nepokolebljivu vjeru u sebe i jasnu viziju, koje smo pretočili u jedinstven pristup ljudima i očuvanju njihova zdravlja. Prave ideje, spojene sa čistom namjerom, realizirane kroz predan rad, nađu svoj put da dotaknu ljude i promijene društvo. To je naše nasljeđe – istaknuli su Mirela Anić i Igor Blažinčić. Inače, pjevačica Severina nije čest gost evenata pa možemo zaključiti kako doista prijateljski podržava ovaj dvojac.

Podsjetimo, Severina što god da objavi na društvenu mrežu Instagram velikom brzinom širi se domaćim portalima, a tako je bilo i nedavno kada je prepričala neugodan razgovor s jednom poznatom gospođom. - Sinoć sam bila na premijeri filma 'Samo kad se smijem', koji me držao za srce i čupao ga… Ana Magaš je bila inspiracija. Žena koju je nasilni moćnik tukao i zlostavljao, a svi oko nje su okretali glavu od njezinih modrica. Ubila ga je nožem u kuhinji, dok se pokušavala obraniti od njegovog davljenja. Prvotno je osuđena na 12 godina. Dijete joj je oduzela muževa svojta – započela je pjevačica. Napisala je kako se nakon završetka premijere uputila na jednu rođendansku proslavu te prepričala razgovor s gospođom kojoj je uginuo aligator.

- Pogledala me i kaže: 'Čuj, 'ko ti je kriv, sama si ga birala, pa nisi valjda glupa'. Pa glupo kažem: 'Ahaa, to je ono, kriva sam što sam silovana, jer sam nosila minicu.' 'Ma daj, kaj ti je, pa i ja nosim minicu.', odgovara mi ona. Onda me pitala: 'Kaj ti je s djetetom?', bez imalo empatije za sve što sam prije toga rekla. Promrmljam: '14 dana kod mene, 14 kod…' nisam završila, kad kaže ona: 'Bar nas sve zabavljaš…'. Htjela sam odgovoriti: 'Šteta što ti nas nikad nisi zabavila', ali nisam – otkrila je Vučković pa dodala kako se tada samo nasmijala i otišla plesati.

