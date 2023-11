Davida je kod Zvonimira na večeri iznenadila kava kao aperitiv

Predzadnji domaćin ovoga tjedna, stand up komičar Zvonimir Kožić, živi za trenutak i nikad ne gleda previše u budućnosti. Stoga nije imao velikih strahova prije spremanja večere i kuhanja za koje je bio 50% siguran u sebe, a druga polovica usmjerena je na Pažaninov izazov u kojemu je za predjelo dobio maneštru od povrća, za glavno jelo pohanu piletinu uz rizi bizi te za desert fritule. „Rizi bizi to mi je odmah iza bolonjeza, baš sam sretan što to vidim“, poručio je Zvonimir, pa onda priznao da nije spretan u spremanju riže te da će tu uskočiti njegova pomoćnica, prijateljica Miranda.

„Naviknuo sam kad dođem u goste – dobar dan, kako ste, hoćemo li kavicu prvo. Moram priznati da me iznenadilo što nije bilo kavice ni na dolasku ni na odlasku, a ja sam toliko naviknuo da nam to neće promaći danas“, istaknuo je domaćin, pa je stoga odlučio po dolasku goste ponuditi kavom i na drugačiji način otvoriti svoju večeru. U pripremi jela, uz Mirandu, nije bilo nikakvih prepreka, no glavnu ulogu preuzela je Miranda dok je Zvonimir bio pomoćnik.

Odmah po dolasku gosti su primijetili da je Zvonimir pomalo pod stresom, no dok je na red došao nesvakidašnji aperitiv sve je došlo na svoje. „Iznenadila me kava kao aperitiv, inače volim kavu i pijem je, tako da me kupio“, poručio je David. No, domaćin nije imao dovoljno vremena za dovršiti desert prije njihovog dolaska pa je zamolio Laru Demarin da priskoči u pomoć. Tako su i fritule dospjele na stol, a osim slatkih fritula došla je na red igra u kojoj je svatko imao zadatak na minutu postati stand up komičar. Zabave i smijeha nije nedostajalo.

„Baš sam uživao slušati svoje fore da ih priča netko drugi, to je inače zabranjeno u stand upu. Super ste si odradili, bili ste urnebesni, nadam se da mi nećete zamjeriti“, zaključio je domaćin na kraju večere za koju je osvojio 16 ribica i tako se našao na začelju. U sljedećoj epizodi na redu je finalna večera 'Ribe na torti', ne propustite je pogledati na Novoj TV!

