Sandy razočaran Mateijevim bodovima: 'Puno sam više očekivao od njega'

Kuhar Sandy Fikić ugostio je protukandidate pretposljednjeg dana 'Večere za 5'. Prijavio se u emisiju kako bi promovirao vegansku kuhinju, a upravo to je i učinio kad je ugostio svoje protukandidate. Za večeru je dobio 36 bodova! Desetke su domaćinu udijelili Tino i Gordana, a devetku je Sandyju dala Nikolina - zbog manjih zamjerki na desert. Najmanju ocjenu dobio je Sandy od Mateija, koji mu je udijelio sedam bodova. "Iskreno, puno sam više očekivao od njega, kompliciranje nekad i nije najbolja opcija", zaključio je Matei.

Pripravu večere Sandy je započeo 'Maminim gnijezdom' - desertom kojeg je Sandy posvetio svojoj partnerici. "Mislim da ćemo se i večeras dobro najesti", komentirala je Nikolina popis domaćinovih namirnica. Nakon maminog, Sandy je za predjelo odlučio spraviti 'Ptičje gnijezdo'. Hokaido tikva, mrkva, bučino ulje, cimet - samo su neki od sastojaka koje je Sandy predstavio uoči priprave predjela, a kojeg je posvetio svojoj djevojčici. Za predjelo je domaćin napravio namaz od suncokretovih sjemenki, prehrambenog kvasca i začina, a usto je spravio i juhu. Domaći kruh Sandy je poslužio uz juhu i namaze, a za glavno jelo spravio je 'Zmajevo gnijezdo' - naziv je to koji je posvetio sebi. Napravio je krokete i pohani sejtan te povrće.

VEZANI ČLANCI

Uskoro je Sandy priveo pripravu večere kraju, a za aperitiv je ekipu dočekala zagonetka! "Sandy mi se na aperitivu činio malo nervozan i izgubljen, ali to je očito početka trema", ocijenio je Matei. "Prepoznala sam da u aperitivu nema alkohola, bio je čisti đumbir", dodala je Nikolina. "Izbor aperitiva je vrlo jednostavan, đumbir, kurkuma, vrlo ljut, potencijalno je moglo biti nekog alkohol barem da se ponudi, ali dobro, njegov izbor", zaključio je Matei.

Predjelo je uslijedilo, i to pod nazivom 'Ptičje gnijezdo'. "Predjelo me iznenadilo izgledom, iznenadilo me što je bilo u dva dijela, ali bilo je lijepo složeno i predivno je izgledalo", komentirala je Nikolina. "Izgled predjela je bio zanimljiv, ma prelijep", dodala je Gordana. Uslijedilo je glavno jelo - 'Zmajevo gnijezdo', koje je činio sejtan na tri načina. "Izgled glavnog jela, kao i predjelo, puno svega na tanjuru, na rubu komplikacija", komentirao je Matei glavno jelo. "Sandy se jako potrudio da prikaže raznolikost veganskih okusa", dodao je Tino. "Tanjuri su skoro pa doslovno bili polizani", zaključio je na kraju o okusu glavnog jela.

Desert posvećen domaćinovoj partnerici posljednji je stigao pred goste. Flambiranje mu na kraju večere nije uspjelo, no sirup od kupine ipak je stigao pred ekipu i oduševio. Za kraj, Sandy je udijelio i prigodne poklone. Poklonio je darove koje su spremile domaćinova partnerica i majka. Lavanda, ručno rađena vrećica i sukulent - dirnuo se ekipu. "To treba znati napraviti", pohvalio je darove Matei. Za kraj, Sandy je priredio ekipi i igricu - 'Voće, povrće'. "Iznenađenje je bilo stvarno iznenađenje - tome se nisam nadala, ničem sličnom", komentirala je Nikolina. "Možda je malo nedostajalo kreativnosti", zaključio je Matei.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

VIDEO Stigle divne vijesti: Lana Jurčević postala majka