Žena koja zna sve tajne želje hrvatskih zvijezda: 'S Tošom sam pričala u noći kad je umro'

Diva hrvatske glazbene scene Tereza Kesovija prošli tjedan predstavila je novi spot za pjesmu “Ima te” koji je režirala Katja Restović, jedna od naših najpoznatijih redateljica glazbenih spotova. Iza nje je nekoliko stotina radova za najpoznatije domaće izvođače, a svestrana Restović izdala je i tri knjige, organizirala festivale mode i bavila se kiparstvom.

– Terezina energija je zarazna i za mene izuzetno inspirativna. Od kad sam je prije 15-ak godina upoznala, uvijek je ista. Snažna, prelijepa, karizmatična i velikog srca. Ovaj je spot bio za nju fizički jako zahtjevan, ali i za sve nas, no ona je, kao prava profesionalka, napravila sve što sam od nje tražila, a ja kao redateljica uvijek puno tražim. Nije se opirala ni jednoj mojoj ideji i sugestiji. Tako je bilo svaki put kada smo radile zajedno. Trčala je, penjala se na stijene, hodala kroz grad, vozila, trpjela ventilatore, vrućinu ili hladnoću. Kako bih što transparentnije prikazala njezinu požrtvovnost, reći ću samo da je u spotu “Ima te” svaki put uz playback pjevala iz petnih žila, i to bar 30-ak puta. Bila je potpuno svjesna da će samo na taj način u portretu približiti emocije koje su za njezinu interpretaciju izuzetno bitne. Tereza je i izvrsna podrška, sjajna prijateljica i izuzetno zanimljiva osoba. Kad god radim s njom, uživam kao malo dijete i puno od nje učim – kaže Restović, koja je uvijek više voljela formu nego boju.

Zbog toga je prvo diplomirala kiparstvo, jer cijela njezina obitelj s mamine strane bavila se na Braču kamenoklesarstvom. Nakon toga je 1997. završila i imaginarnu filmsku Akademiju koju su vodili Rajko Grlić, Nenad Puhovski i Vjeran Zuppa. – Godinama nakon toga, točnije prije dvije godine završila sam u Beogradu i master class kod jednog od najpoznatijih svjetskih storyboardista Davida Russella. Imala sam nevjerojatnu sreću da mi se sve poklopilo i da sam mogla biti tamo. Inače, David je napravio ogroman opus blockbustera: od “Pirata s Kariba 5” do “Povratka Jedija”, “Moulin Rouge” i još mnoge. Od takvog umjetnika imate što naučiti. On je jedan od najboljih storyboard umjetnika na svijetu, a uz to je skroman, jednostavan i odličan pedagog. Od oba ta iskustva, jednog s početka karijere i ovog posljednjeg prije dvije godine, naučila sam najvažniju stvar – film je predivan, ali težak posao. No ako volite svoj posao, a ja svoj obožavam, taj rad vas ispunjava, odmara i čini živim – otkriva nam Restović. Spotove je počela snimati za Tutico, izdavačku kuću Zrinka Tutića, a prve koje je napravila bili su za Maju Blagdan, Naima Ayru i Sandru Sagenu.

Nakon toga počeli su je zvati i drugi izvođači, a za neke poput Doris Dragović, Petra Graše, Emilije Kokić ili Jacquesa radila je po šest-sedam spotova. Za Jacquesa i Doris snimala je i spotove za njihove eurovizijske pjesme “My Friend” i “Marija Magdalena”. Naravno, na snimanjima bilo je puno anegdota.

– Primjerice, uvijek volim snimati, tj. umjetno stvoriti drukčije vremenske uvjete. Je li to vjetar, kiša, nevrijeme, nešto što izaziva fizički napor kod izvođača ili glumca. To činim zbog toga da izvučem prirodne i spontane emocije, a to mi je jedino važno. Ekspresiju lica, tijela. Recimo, spot za Grašu “Lomi me” snimali smo pod ledenim tušem i Petar je sve to izdržao, iako se prehladio. Istu sudbinu doživjeli su i moj prijatelj Leo Amir Kazić i još neki. Kada smo snimali “Mariju Magdalenu” na Bolu, igrali smo pantomimu u hotelu. Tijekom igre zapela mi je riblja kost u grlu, ali kako mi to nitko nije vjerovao jer su u pitanju bile srdele, budila sam ih sve usred noći da im pokažem koliko je ta kost bila velika. Također, tijekom transporta (auto, trajekt, avion, ali i ostakljeni policijski helikopter iz kojeg smo snimali) do Bola i Zagreba bilo je žestoko nevrijeme. Pa onda, recimo, za Dadu Topića garderoba za snimanje spota stigla je na adresu drugog snimanja koje smo radili isti dan, ali u drugom gradu.

Dogodile su se i pogrešne satnice, oprema se kvarila, svega je bilo. Jedan je izvođač satima ostao zaglavljen u liftu, Žeru i Crvenu jabuku izgubili smo u Trstu dok smo snimali “Svijet je lopta šarena“ jer su nenadano doživjeli šoping-groznicu i vratili se na set nakon dva-tri sata s ogromnom količinom tenisica All Star u svim bojama. Emilija Kokić ostala je zaključana zimi na balkonu hotela u kojem smo snimali, a kućnog majstora nigdje. Kada smo jednom snimali Severinu u riječkoj vojarni bio mi je potreban samo jedan ili dva dobra kadra mišićavih tijela, no kako sam bila koncentrirana na monitor i tražila dobar kut njihovih tijela jer ih je bilo oko stotinu – nisam uopće primijetila da su ti vojnici napravili više od 200 sklekova bez stanke i da su bili na izmaku snaga, no nisu htjeli odustati zbog nje.

Tek kada sam slučajno vidjela njihova lica u monitoru postalo mi je jasno kakvu su muku trpjeli. Ta nevjerojatna alfa-energija me i dandanas nasmiješi – kaže Katja. Ipak, jednog izvođača posebno pamti. S Tošom Proeskim komunicirala je u noći kada je umro, budući da su dogovarali snimanje spota “Igra bez granica”.

– Njegova je smrt bila za mene veliki šok. Čuli smo se te noći, upravo dok se vozio u tom autu, i utvrđivali posljednje pripreme jer je za iduće jutro bilo dogovoreno snimanje, a kako se radilo o zahtjevnom scenariju s divljim konjima u kanjonu i o dugom kožnatom mantilu kao u “Matrixu”, često smo se čuli telefonski zbog detalja u spotu. Ta predivna pjesma Miroslava Rusa “Igra bez granica” otvorila je u meni sve receptore koji postoje, a Toše je bio... ne znam kako bih ga uopće opisala... Jedna velika lopta svjetlosti i dobrote. Uz taj maestralni vokal koji me jako inspirirao. Pamtit ću ga po nevjerojatnom talentu za glazbu i jezike i osmijehu – kaže Katja Restović koja već devet godina planira i svoj dugometražni prvijenac.

– Scenarij je zaključen, trailer je već odavno snimljen, priča je istinita, a radnja se odvija u Istri, u 18. stoljeću. Nije to čak ni puno vremena za realizaciju jednog filma, ali onaj prvi žar nestane. Kao kada ste tek zaljubljeni pa se nakon nekoliko godina dogodi realnija, smirenija ljubav. Sada živim drukčije, ne jurim više toliko strastveno i glavom bez obzira. Tu sam i čekam. Vjerujem da postoji dobar razlog zbog čega moram čekati. Moj dragi prijatelji Tomislav i Zdeslav kažu onu poznatu i često me podsjećaju na nju: “Nemojte ništa tražiti, jer sve ćete dobiti”, zaključila je Katja Restović.