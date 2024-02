Željko Pervan zabrinuo javnost: Javio se iz bolnice i otkrio da čeka operaciju srca

Omiljeni komičar, scenarist i glumac Željko Pervan (61) svojom je posljednjom objavom na društvenim mrežama zabrinuo javnost. Naime, Pervan je na svojem Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira ispred bolnice. Pervan na fotografiji maše, a uz nju je poručio:

- Dragi moji fanovi, sutra idem na reparaciju srca. Ako preživim, vidimo se uskoro .

Ubrzo su se počele nizati brojne poruke podrške glumcu, kojima su fanovi jasno dali do znanja da misle na njega. "Ako je srce u koliko-toliko dobrom stanju, da se to reparirati, prihefta se iggy pop nitnama i nema ti tu straha, ali ponavljam, ako je srce u koliko-toliko dobrom stanju. Sretno profesore”, “Profesore nemojte im biti na smetnji tamo dugo, što brži oporavak da možemo u Đevrskama voLa okren’t”, “Velika podrška i samo pozitivno kao što ste i dosad bili”, “Sretno i brz oporavak legendi najvećoj, našem Hrvatskom Chucku Norrisu, živjeli vi meni 100 godina i da vas što prije gledamo na malim ekranima, nitko to ne zna kao vi”, samo je dio brojnih poruka podrške upućenih Pervanu.

Podsjetimo, Pervan je prošle godine ponovno okupio ekipu "Večernje škole" te su se našli na turneji. Turneja je započela iz Slavonskog Broda, točnije iz Sportske dvorane Brod koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Oduševljeni fanovi jedva su čekali ponovno u školskim klupama vidjeti Željka Pervana kao profesora Maksimilijana Juru Kučina i njegove učenike Blaža (Damir Folnegović), Antimona (Ahmed El Rahim), Denisa (Mladen Horvat) i Aljošu (Zlatan Zuhrić-Zuhra), a oduševljenje se nastavilo i u drugim gradovima.

