Neočekivana gošća u publici Dore: Pamte je po neobičnom ponašanju u poznatom realityju

Vjerni obožavatelji glazbenog natjecanja Dora sinoć su u finalnoj večeri sigurno uživali u spektaklu koji im je priredio pobjednik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", a osim toga u publici su primijetili nekoliko poznatih lica. Naime, ovaj put ondje su bile i posebne gošće, već od ranije poznati gledateljima malih ekrana. Kandidatkinja 13. sezone i one posljednje 14. showa "Ljubav je na selu" - Samanta Knežević sjedila je u publici i s velikim oduševljenjem pratila izbor za hrvatskog predstavnika na Eurosongu.

Samanta koja i inače privlači pažnju svojim neobičnim ponašanjem i izjavama, i ovaj put ju je privukla tako što je došla s farmerom Damirom Toplekom s kojim je uživala u publici gledajući ovaj glazbeni spektakl.

Odjenula je uočljivu i posve nesvakidašnju kapicu na pingvina, a on je u stilu farmera na glavu stavio farmerski šešir. Ako se prisjetimo, Samanta je do sada u showu "ljubav je na selu" privlačila pažnju tako što je jednog farmera ljubila u prtljažniku automobila, a neke je više izbjegavala, nego što se trudila dobiti njihovu pažnju.

Mimo emisije sprijateljila se s farmerom Damirom Toplekom s kojim je i stigla na Doru 2024. godine. Podsjetimo, Baby Lasagna pravim imenom Marko Purišić (29) pobijedio je na ovogodišnjoj Dori i predstavljat će Hrvatsku na izboru za najbolju pjesmu 68. Eurovizije koji će se održati u švedskoj Malmö Areni 7., 9. i 11. svibnja, nakon što je na prošlogodišnjem Eurosongu pobjedu odnijela njihova predstavnica Loreen. Hrvatski predstavnik dobio je najviše glasova publike (247) i žirija (74). Nakon proglašenja u finalu Dore, obratio se i na press konferenciji.

- Mislim, ne volim to toliko, svega ovoga što se događa nisam najveći fan, ali u redu i to ću odraditi onako hrabro zbog ljudi koji su glasali, vjerovali u mene i molili za mene - na početku je rekao pjevač. - Nisam vjerovao, nisam još razumio kako funkcionira glasovanje. Ali sam sam sebe uvjeravao da nije gotovo dok ne čuješ to ime "Baby Lasagna", nije gotovo - dodao je pobjednik Dore. Pitao je dečke iz Leta 3 za savjet kako je njima bilo, a oni su mu rekli da je bilo borbeno.

- Ne gledam baš nikoga kao konkurenciju kao i na ovoj Dori, a ovo što smo treći na kladionicama i dalje je super vijest, moglo je biti lošije tako da sretan sam što mi to sada kažete - napomenuo je Baby Lasagna i otkrio kako mu je najdraža slovenska pjevačica koja je i nastupila u show programu druge polufinalne večeri, ali da je ne smatra svojom konkurencijom te da su dosta slični po pitanju stila.

