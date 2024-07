Zdravko Škender otkrio zašto mu se raspao brak s bivšom časnom sestrom, ali i koga sad ljubi

Poznati šibenski pjevač Zdravko Škender pjesmom "Bit će pisme" vratio se na domaću glazbenu scenu. U razgovoru za In Magazin otkrio je zašto mu se raspao brak, ali i tko je žena koja mu je vratila vjeru u ljubav.

- To je po meni jedna zabavna, moderna pop-pjesma koja ulazi vrlo brzo u uho. Pamtljiva i dobra poruka koja nam danas svima treba. Mislim da bi mogla biti moj veliki hit zato što je rađena na tragu mojih najvećih uspješnica, kazao je o novoj pjesmi. Glazbenik je imao puno životnih problema. Zbog prometne nesreće u Crnoj Gori ostao je u invalidskim kolicima, a prije četiri godine izgubio je sina Tomislava.

- Mene glazba inače nadahnjuje. To je smisao mog života. Ja tu crpim jednu energiju, posebno hranim svoju dušu. Sve tegobe koje su mi se dogodile, koje sam imao u životu, uz pomoć glazbe uspio sam preboljeti. Hvala Bogu, dandanas sam tu gdje jesam. Moj je najveći uspjeh što sam pobijedio svoju sudbinu, kazao je i dodao da ga je spasila vjera u Boga.

- Istina je da sam veliki vjernik, tako sam odgojen. Moja obitelj naučila me uvijek prije spavanja izmoliti Očenaš. Mislim da to nisam nikad u životu, do dandanas preskočio. Često se obraćam Bogu kad sam u najtežim situacijama. Imam osjećaj da mi uz pomoć tih molitvi Bog uvijek da ruku, kad god padnem, da me digne, rekao je Zdravko koji je bio u braku s nekadašnjom časnom sestrom.

- Moj se brak, nažalost, raspao krivnjom trećih osoba. Najteže je izgubiti sina, ali mislim poslije toga i brak, kazao je i dodao da sada ponovno ljubi.

- Ja sam sad našao jednu novu suputnicu, istomišljenici smo u glazbi i jako me podržava, daje mi dodatnu energiju, puls u leđa. To je Ana, s kojom imam sada suživot i mogu reći da sam jako sretan, rekao je Zdravko.

