Marijana Batinić i njen samozatajni suprug imaju razloga za slavlje: Voditeljica mu je posvetila dirljivu objavu

Voditeljica Marijana Batinić i njen suprug Matej Pašalić imaju razloga za slavlje. Naime, Matej je napunio 40 godina, a tim povodom voditeljica mu je posvetila dirljivu objavu. Marijana i samozatajni Matej rijetko se odvajaju jedno od drugog, a Batinić je to pokazala i brojnim zajedničkim fotkama i sretnim trenutcima koje je snimila.

"Ako nešto ne voli to je kad se priča o njemu. Ne voli se eksponirat, ne voli pompu, čak ni euforiju. Jer nakon euforije, kaže, neminovan je pad energije. Teško se otvara, rijetko o sebi progovara, još rjeđe se žali, baš nikad ne plače. Iritantno je razborit, nemoguće tvrdoglav, a upornost mu je najveća mana i vrlina. Ne voli norme i mrzi kad se nešto radi - reda radi", započela je objavu voditeljica.

Dodala je da misli da bi njihov život bio puno teži i ružniji da njega nema. "Naš stožer za vrijeme korone, psihijatar za vrijeme potresa, muž i tata uvijek. Ne znam što sutra nosi, ali danas stvarno mislim da bi naš život bio puno teži i ružniji s manje smijeha, zabave i ruganja da nema njega."

VEZANI ČLANCI:

Napisala je kako je Matej zvijezda vodilja njihovog života. "Ali ja ovo ne pišem reda radi, nego zato što je zaslužio barem nakratko izaći iz sjene i biti zvijezda mog Instagrama. Jer on je zvijezda vodilja mog i našeg života. Živi kao poduzetnik, u duši umjetnik… Moj Baćo" dirljive su riječi kojima je Marijana završila ovu objavu.

Velika fotogalerija s proslave rođendana Večernjeg lista: Brojni poznati uživali su na spektakularnom partyju

Marijana nam je ranije otkrila zašto se na fotografijama čini da su ona i suprug često modno usklađeni. - Istina, često nam se dogodi da smo slično odjeveni, ali nikad, baš nikad nismo se dogovorili. Znamo na izlasku iz kuće shvatiti da smo oboje u crnome ili da smo u džinsu od glave do pete i slično. Što se tiče njegove odjeće i stila odijevanja, nikad ne idem s njim u šoping, kod njega to traje jako kratko i usput, a ne obazire se ni na moje komentare i sugestije. On ima neki svoj đir - rekla je.

VIDEO Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija