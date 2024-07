VIDEO Koncert Zdravka Čolića u BiH prekinut nakon pola sata, evo koji je razlog tome

Toplinski val bio je glavna tema razgovora danima, a onda je noćas došlo osvježenje. No, upravo ovo osvježenje nekima je poremetilo planove. Jaka kiša koja je noćas padala prekinula je i koncert regionalne zvijezde Zdravka Čolića (73) na stadionu Proleter-Radolinka u Tesliću u BiH. Koncert je prekinut nakon pola sata zbog nevremena koje je pogodilo grad, piše PressMedia. Kako pišu tamošnji mediji, organizatori su morali prekinuti koncert zbog jakog proloma oblaka i grmljavinskog nevremena.

Neke snimke koncerta prije nego je prekinut osvanule su i na društvenim mrežama. Na njima se vidi kako glazbenik je sam pokisao, no svejedno je nastavio pjevati. Jaka kiša nije ga nimalo štedjela, no on se nije predavao.

Podsjetimo, jedan od najpopularnijih pjevača u regiji rijetko nastupa na privatnim zabavama, a sredinom lipnja pjevao kao specijalni gost na vjenčanju koje se održalo u jednom beogradskom restoranu. Za nastup od 45 minuta navodno je dobio 45 tisuća eura.

- Čola može birati gdje će nastupati. On ne prakticira pjevati na privatnim veseljima, ali je ovog puta napravio izuzetak. Imao je određene uvjete, koje su mladenci i njihove obitelji ispunile bez riječi, tako da je sve dogovoreno vrlo brzo. Između ostalog, tražio je da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok pjeva, da nema naručivanja pjesama i fotografiranja s gostima... Za 45 minuta tražio je 45.000 eura i to je odmah prihvaćeno jer mladenci obožavaju njegovu muziku. Uz pjesmu "Tebe čuvam za kraj" otplesan je i prvi ples. Pjevao je neke od svojih najvećih hitova, a odmah nakon nastupa u pratnji osiguranja restorana napustio je lokal, ispričao je izvor za RTVBN.

Inače, nedavno je Čola proslavio svoj 73. rođendan, a njegova kći Una Čolić sve je dokumentirala na društvenoj mreži Instagram.

- Tatin rođendan - kratko je napisala lijepa 22-godišnja brineta. Pjevač je za svoj rođendan imao rođendansku tortu, a pokraj nje Una je fotografirala i čaše te ostatak stola koji je bio dekoriran čašama te šumskim voćem. Zdravko Čolić u braku je sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, a par se upoznao u Makarskoj. Osim kćeri Une imaju i kći Laru. Pjevač je znao često isticati kako je povezan s obitelji, a svojevremeno je prokomentirao i Uninu aktivnost na društvenim mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo.

