Preminuo 91-godišnji austrijski milijarder, samo dva mjeseca nakon ženidbe s 49 godina mlađom

Strani mediji danas su izvjestili kako je preminuo Richard Lugner, 91-godišnji austrijski multimilijarder poznat po ekstravagantnom životnom stilu i tome što se ženio čak šest puta, od čega posljednji put prije tek dva mjeseca. Biznismenovo beživotno tijelo pronašli su u njegovoj vili u Beču, nakon što se posljednjih godina suočavao s raznim zdravstvenim problemima.

Samo dva mjeseca ranije Lugner je oženio svoju šestu suprugu, 42-godišnju glumicu Simone Bienchen Reiländer. Ceremoniju vjenčanja dokumentiralo je ukupno 20 televizijskih ekipa i fotografa, a Richard je tim povodom izjavio: - Nisam nervozan, očvrsnuo sam po tom pitanju - kazao je uoči svadbe. Sudbonosnom 'da' prethodio je turbulentan odnos. Naime, par se zaručio u listopadu prošle godine da bi u prosincu prekinuli. Potom je uslijedilo pomirenje i vjenčanje pred matičarem, no do planiranog crkvenog vjenčanja nažalost neće doći. Prvu bračnu noć proveli su u luksuznom bečkom hotelu, a medeni mjesec odlučili preskočiti zbog mladenkinih obaveza.

Lugnera, čiji nadimak glasi 'Mr. Concrete', često se moglo vidjeti kako se zabavlja u društvu poznatih prijatelja iz javnog života, za koje se šuškalo da ih plaća šesteroznamenkastim iznosima da zajedno provode vrijeme na bečkom Opera Ballu. Od 1992. nadalje na ovaj događaj pozivao je glumačke ikone poput Goldie Hawn, Joan Collins i Jane Fonde, pri čemu je potonja glumica jednom prilikom izjavila da je za pojavljivanje primila pozamašnu novčanu svotu.

Njegov prvi brak, ujednom i najdugovječniji, bio je s Christine Gmeiner, a trajao je od 1961. do 1978. godine. Od 1979. do 1983. bio u braku s Cornelijom Laufersweiler, kojoj je svakodnevno na posao slao bukete cvijeća. Njegova treća žena, Susanne Dietrich, preminula je u 34. godini zbog komplikacija nastalih nakon estetske operacije nosa. S četvrtom suprugom, Christine Lugner, u braku je proveo 16 godina, od 1991. do 2007.

Podsjetimo, Lugner je prije Simone u braku bio s 57 godina mlađom bivšom Playboyevom zečicom Cathy Schmitz. - Morala sam birati između karijere i ljubavi pa sam izabrala ljubav. Istina, život je to pun luksuza, volim ga, ali to nije toliko bitno za mene. Nisam ja prva žena koja je toliko mlađa od svoga supruga. Uostalom, ni jedna od njegovih bivših žena nije bila stara kao on pravdala se bivša Playboyeva zečica

Iako se milijarder nakon četiri propala braka zakleo da se neće peti puta ženiti, Cathy ga je navela da promijeni mišljenje. Ipak, 82-godišnjak je i dalje zabrinut zbog mogućnosti da je njegova mlađahna supruga, koja mu može biti unuka, u braku s njim zbog njegova bankovnog računa. - Ja sam uvijek zabrinut. Dame su opasne, opasno je biti u braku. Ali ja se volim boriti s mladim ženama, to je dobro za mene - kaže Lugner koji ima ukupno četvoro djece.

Također, prije deset godina Kim Kardashian bila je milijarderova pratilja na 58. Opernballu u Bečkoj državnoj operi, a unatoč tome što je platio pola milijuna dolara za njezin dolazak, požalio se kako je dosadna i da nije htjela plesati. No, Kim kaže da je ona ta koja je se dosađivala, a s bala je otišla nakon što joj je pristupio nepoznati muškarac lica obojenog u crno te počeo ismijavati njezina zaručnika Kanyea Westa. Kim je na balu provela sat i pol, prije nego se incident dogodio. S druge strane, 81-godišnji milijarder požalio se da nije dobio ono što je htio. - Kim mi je užasno dosadna jer se ne drži programa - navodno je izjavio. Da bi situacija bila gora, Kim kaže da je Lugner bio agresivan, pipao je i tražio da se povuku u osamu.

