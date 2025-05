Kristina komentirala odnos Franje i Irme: 'To je po meni glupa farsa'

U tijeku je finalni tjedan RTL-ovog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", a svi kandidati okupili su se na ceremoniji kako bi podijelili zaključne dojmove. Produkcija je pripremila kratki video za svaki par, a potom je uslijedio razgovor. No, česte komentare imali su i drugi parovi. Posebno se to odnosilo na parove koji su mijenjali partnere tijekom eksperimenta - Marka i Irmu i Franju i Kristinu.

Franjo i Irma pred ekspertima su rekli da ostavljaju otvorenu mogućnost za ljubav u budućnosti.

- Nikad ne možete reći za nešto nikad. Ne možeš zatvarati vrata u životu i nikad to ne činim - rekao je Franjo ekspertima, a to je imala potrebu prokomentirati Kristina.

- Taj njihov video općenito je po meni glupa farsa. Ako si prihvatio zadatak, onda si trebao prihvatiti i zajedničko stanovanje, a oni to nisu. Ta njihova prijateljska konekcija je čista farsa. To je bilo samo zato da ostanu do kraja u eksperimentu - rekla je.

Inače, kad su se nakon nekog vremena skupili svi kandidati pete sezone 'Braka na prvu', malo popričali o razdoblju kad se nisu vidjeli, jedni drugima objasnili tko je s kim u kakvim odnosima, Stjepan je želio nešto raščistiti na samom početku jer je, kako kaže, totalno zbunjen...

„Nećemo se praviti da ništa ne znam. Kad smo bili vani, vidio sam da je Marko otišao s mojom bivšom ženom, da su imali aferu, a na Igorovu rođendanu sam vidio da se natezao s Franjinom bivšom ženom, da su se pipkali... pa me zanima kad se dogodio taj preljub što se tiče Franje i Kristine?“ rekao je Stjepan, želeći još znati je li ga Kristina S. varala cijelo vrijeme.

Hrvoje mu je rekao da se malo smiri, a Kristina G. nije željela odgovoriti na pitanje urednice je li bila s Markom. „Oni dvoje su sretni skupa, ja imam sretnu vezu... Je li snimljeno nešto? Nije. Boli me dupe, ja na ta pitanja ne odgovaram.“ Kristina S. je komentirala da je ne zanima što je Marko radio prije nje, dodajući da svi imamo prošlost, a on je samo želio preskočiti to pitanje.

Stjepan je i dalje želio čuti odgovore, što je iživciralo Hrvoja koji mu je rekao da je neugodan, no on je zahtijevao da Kristina kaže da je varala muža da bi ga Doris prekinula i rekla: „Kristina se zaljubila, sve drugo je nebitno.“ Kristina S. mu je objašnjavala da se ne zna s kojom Kristinom priča, no Stjepan je nastavio po svom pa je Hrvoje pokušao prekinuti tu raspravu ponavljajući Stjepanu da se smiri.

„Ne znam kako se Stjepan uopće našao u priči da on nekog proziva, izgleda da mu je toliko dosadno u životu da ne zna što da radi pa je mislio da je pametan i duhovit, a zapravo je ispao glup i neduhovit“, rekao je Marko, a Stjepan nastavio razgovarati s Manuelom i pričati kako je sve laž otpočetka. On ga je podržao u svemu jer smatra da mi nije bilo lako jer ga je njegova supruga jako vrijeđala.