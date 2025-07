Treća sezona postavila je ovo Hwang Dong Hyukovo djelo u sam vrh najznačajnijih serija u povijesti

Igra lignje 3, Netflix

Treća sezona bez sumnje postavila je “Igru lignji” u red najznačajnijih serija u povijesti. Ili barem 21. stoljeća. Ako to već nisu prve dvije sezone. I treća sezona radi se prije svega o pohlepi, o onome što su ljudi u stanju napraviti jedni drugima za prividno rješenje materijalnih problema, jasno da je tu i preslik korejskog društva koje zapadnjaci teško mogu razumjeti. Kao i brdo toga ostalog. Ali je treća sezona i priča o odnosu prema mladima, odnosu roditelja i djece, i ti se odnosi ponovo pretaču u žudnju za materijalnim. Hwang Donghyuk u tu svrhu koristi očit i sirov motiv, doista stereotipan, no opet uspijeva šokirati sve do kraja. Jer, nije motiv taj zbog kojeg će nas nešto preneraziti već je to odluka aktera vođenih ovim ili onim motivima. Kako smo prilično sigurni da dosta čitatelja nije još pogledalo treću sezonu do kraja, zaustavit ćemo se ovdje u prepričavanju radnje jer bismo taj motiv onda neminovno spojlali. Samo ćemo reći kako se seriju isplati pogledati pozorno do samoga kraja, baš do samoga kraja koji skriva zaista najveće iznenađenje za koje ne bi mogao postojati kladionički koecijent. Hwang Dong-hyuk ne ostavlja mjesta bilo kakvim iluzijama oko ljudske naravi, motiva koji pokreću današnji svijet, već samo postavlja klasično pitanje je li sve to doista vrijedno razočaranja pred koje dovodimo one koji takav svijet nasljeđuju. I pri čemu nas ne zanima previše u kojoj ćemo njihovoj dobi svijet dodatno usmjeriti prema još goremu. Kako je korejsko društvo upravo jedno od rigidnijih po pitanju kapitalističkog sustava koji ondje diktira sve, autor je serije možda imao nešto lakši posao. Jer, u zapadnim društvima imamo tu komponentu lažne moralnosti, pitanja na koje se zapravo nikada niti ne traži odgovor, a to je da li je materijalni uspjeh doista vrijedan svega što zbog njega radimo. Takav sustav gotovo u pravilnim razmacima traži zaokrete, a jedan takav upravo gledamo kao vrlo nasilan na različitim svjetskim lokacijama. Možda je upravo jedan korejski autor koji je cijelu priču utemeljio na vlastitoj patnji za nancijske krize 2008. prava osoba da prikaže što nam se događa upravo sada. Ili je to već napravio ovom trećom sezonom kroz jasan motiv kakvu budućnost ostavljamo onima iza nas. Kao što se pita jesmo li svi zapravo u jednoj velikoj Igri lignje. Igra lignje neprijeporan je televizijski fenomen koji ima masu svojih pobornika kao i one koji seriju nikako ne mogu provariti. Ali se o seriji stalno priča.