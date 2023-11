Žao mi je što nisam pustio djevojčicu koja je izvodila trikove sa psom i ovom prilikom joj se ispričavam

Šira javnost poznaje ga kao člana žirija "Supertalenta", ali Davor Bilman je i profesionalni plesač - sada u mirovini, diplomirani ekonomist i poslovni trener s kojim tema za razgovor ne nedostaje. U ugodnom razgovoru ispričao nam je kako je jedno vrijeme radio u autoindustriji, podijelio je s nama zanimljivu anegdotu o prvom danu srednje škole, otkrio nam je i zbog kojih je komentara u "Supertalentu" kasnije požalio te nas je uvjerio i zašto je dobro baviti se plesom.

Deseta, jubilarna sezona "Supertalenta" je počela, audicijske emisije se emitiraju, jeste li zadovoljni odabirom kandidata za polufinalne emisije i koji tip natjecatelja je prevladao u ovoj sezoni?

Audicijske epizode su izazvale brojne reakcije i o njima se ne prestaje pisati u medijima i na društvenim mrežama. Nastupi kandidata prepričavaju se danima, ulaze na YouTube trending ljestvice i moram priznati da mi je to drago vidjeti jer, između ostaloga, to dokazuje da su nastupi zaista dostojni rođendanske sezone ovog showa koji ni u desetoj sezoni ne prestaje iznenađivati. Sjećam se koliko nam je bilo zabavno dok smo snimali audicije i sada se rado prisjećam svih nastupa i kada bih morao reći koji je tip natjecatelja prevladao, ne bih znao što odgovoriti. Zaista je ove godine bilo šaroliko i vidjeli smo svega - od ovih "tradicionalnih" plesnih i pjevačkih talenata, preko akrobata, iluzionista i komedijaša, do nekih talenata za koje nisam znao ni da postoje. Nismo stigli ni na pola puta, još je pet audicijskih epizoda pred nama, a samo ću otkriti da će biti još lijepih iznenađenja.

Tijekom dosadašnjih sezoni koji je talent vas najviše iznenadio i pamtite taj nastup i danas?

Često me pitaju ovo pitanje i nekako prvo što mi padne na pamet je gospodin Brent Ray Fraser iz očitih razloga. On je nacrtao moj portret svojom posebnom tehnikom crtanja i to je nešto što nikada neću zaboraviti. No i ove godine imamo neke kandidate čije je talente teško zaboraviti - stay tuned!

Natjecatelji koji su na vaš poziv došli u "Supertalent" rasplakali su cijeli žiri i studio, kako to da ste se odlučili pozvati đake iz vaše bivše škole?

Ne postoji ljepša situacija od one u kojoj imaš mogućnost usrećiti nekoga, a nemoguće je usrećiti druge da pritom ne usrećiš i sebe. U nekim godinama shvatiš da je potrebno vratiti onima koji su nesebično dali tebi i to je zaista najmanje što sam mogao vratiti svojoj osnovnoj školi i gradu u kojem sam proveo djetinjstvo. Kad tome pridodate čistoću i jednostavnost koju su pokazali učenici koji su nastupili, mogu samo reći da imam ispunjeno srce i osmijeh na licu nakon njihovog nastupa.

Prilikom posjeta Novskoj gdje ste pohađali osnovnu školu kamere su zavirile u imenik i pod vašim imenom su bile same petice, je li ipak postojao neki predmet koji niste toliko voljeli i je li Davor Bilman ikada dobio jedinicu?

Tek kasnije shvatimo zašto smo neke predmete u školi voljeli ili su nam bili tlaka, a meni se to potpuno razjasnilo nakon što sam malo počeo proučavati ljudsku osobnost. Nisam baš bio ljubitelj matematike, kemije i fizike. Ako se dobro sjećam, imao sam samo jednu dvojku iz fizike u imeniku u osnovnoj školi. Prvu jedinicu dobio sam iz latinskog u srednjoj školi i tada sam mislio da mi je odzvonilo, ali evo, još sam tu. Kao i poteškoće u životu, jedinice su tu da nam pomognu da prije shvatimo jesmo li na pravom putu. Vjerujem da je za svakog učenika dobro da bar jednom dobije najlošiju ocjenu, ali naglašavam samo jednom, ne stalno.

VEZANI ČLANCI

Srednju školu ste završili u Zagrebu, upisali ste gimnaziju, a postoji i jedna anegdota oko vašeg prvog dana u školi, možete li je podijeliti s našim čitateljima?

Kao dijete koje je iz manjeg mjesta sa 14 godina došlo u veliki grad, nisam se u početku baš pretjerano dobro snalazio. Kako je škola koju sam pohađao u Križanićevoj u Zagrebu imala dva gotovo identična ulaza, a svaki ulaz je bila druga škola, prilikom upisa sam se upisao u jednu gimnaziju, a prilikom prvog dana škole sjedio prvi dan (ne cijeli, samo do prozivke) u pogrešnoj gimnaziji. Stepenice su bile preslične, a kad prvi put sam iziđeš iz tramvaja, lako se izgubiš.

Ples je u kojem trenutku postao dio vašeg života i čemu vas je naučio?

Ples je postao sastavni dio mog života od 14. godine kad sam prvi put kročio u plesnu školu u Zg. Kako sam se bavio sportskim (natjecateljskim) plesom, naučio sam puno. Naučio sam da nema rezultata bez treninga, a kako je ples u paru, znači da ne možeš uspjeti sam. Puno sam naučio i o komunikaciji iz interakcije s plesnim partnericama, jer nemamo svi isti cilj, viziju ili vrijednosni sustav u životu. Možda najveće učenje koje mi je ples dao, je da za nešto što ti je važno i u čemu uživaš, uvijek možeš pronaći vrijeme.

Završili ste studij ekonomije te ste dugo radili u autoindustriji u prodaji, jeste li bili uspješan prodavač i koliko vam je to iskustvo pomoglo u onome čime se danas bavite?

Naravno da sam bio uspješan u prodaji automobila ako pitate mene, možda bi moj menadžer rekao nešto drugo, no ja sam tada vjerovao da sam top. Danas znam da sam mogao biti puno bolji prodavač, a to je zapravo i normalna situacija, jer što više usvajate novih znanja i vještina, imate priliku drugačije pogledati na prošlost, a još važnije i na budućnost. Rad u prodaji automobila najzaslužniji je za to da danas radim kao poslovni trener. Najbolji pokazatelj je li netko dobar u prodaji nije broj prodanih artikala, već koliko njegovih kupaca ponovno želi kupiti od njega.

Kako ste osmislili Skener osobnosti i jesu li ljudi na početku bili sumnjičavi prema ovoj vašoj metodi?

Metoda Skener osobnosti nastala je iz praktične potrebe za brzo procjenjivanje kako kome pristupiti. Kao prodavač automobila nisam imao previše vremena za analizu, već sam trebao nešto brzo što će mi pomoći na koji način prodati svakome. Kada nekom kažete da prema cipelama, tetovaži ili prstenu na određenom prstu, možete sa 95-postotnom točnošću procijeniti njegovu osobnost samo su dvije kategorije ljudi. Prva je da je to nemoguće, a druga kategorija kaže "zašto mi to ranije nitko nije pokazao".

Što u profiliranju ljudi znače zelena, crvena, žuta i plava boja?

Kao osobe smo svi jako kompleksni i slojeviti. Zašto i kako nešto radimo u određenom trenutku određuje puno faktora kao što su naša osobnost, sustav vrijednosti, trenutno raspoloženje, naša znanja i vještine, stupanj svjesnosti, okolina ili uloga u kojoj se nalazimo u tom trenutku. Boje odgovaraju našem karakteru (temperamentu) odnosno određuju kako reagiramo u određenim situacijama, kako govorimo i kako općenito doživljavamo svijet oko sebe. Sve koje više zanima što znači koja boja, znat će gdje pronaći više informacija.

GALERIJA Svojim nastupom oduševila je na Supertalentu i kaže: Želja mi je snimiti duet s Majom Šuput

Koja od ovih boja je dominantna u vašoj osobnosti, a koje kod vaših kolega iz žirija "Supertalenta"?

Nikada na svojim predavanjima ne govorim o svojoj osobnosti, bar dok ne znamo što znači koja boja, pa tako ni za svoje kolege iz žirija neću otkrivati dominantne boje, samo ću reći da svi imamo dovoljno one boje koja se ne boji reći što misli i zbog koje se često "razilazimo" u pogledu na pojedine kandidate.

Vaš sin je upisao ekonomiju, tu slijedi vaše stope, a kada je ples u pitanju je li naslijedio taj talent od vas?

Za sada nije išao mojim plesnim stopama. Žao mi je zbog toga, no vjerujem da je za sve potrebno pravo vrijeme, pa se još uvijek nadam da će jednog dana otkriti čari plesa.

Vjerujem da se susrećete s raznim komentarima na društvenim mrežama i da nisu uvijek svi dobronamjerni, odgovarate li na uvredljive komentare i što vas može izbaciti iz takta?

100 ljudi, 359 komentara. Društvene mreže otvorile su mogućnost da vam gotovo svatko napiše neku poruku. U početku sam se živcirao zbog pojedinih komentara, a onda s vremenom shvatite i prihvatite da je to normalna ljudska potreba i ako je njima lakše kad to napišu, neka im. Biti dio najgledanijeg zabavnog showa kao što je Supertalent podrazumijeva da morate znati prihvatiti svakakve komentare i naravno znati nositi se s njima. Jedino što još nisam uspio shvatiti su likovi koji svaku emisiju kritiziraju uz napomenu "ne gledam više Supertalent", a iz tjedna u tjedan sve više komentiraju. Moja poruka za takve je, hvala što nas iz nedjelje u nedjelju NE gledate !

Jeste li ikada požalili što ste nekome od kandidata u "Supertalentu" uputili neki strogi komentar i slažete li se s glasom publike da ste vi i Martina Tomčić najstroži članovi žirija?

Jesam. Mislim da onaj tko kaže da nikada ništa ne bi napravio drugačije od onoga što je, zapravo ne živi u realnosti. Žao mi je što nisam pustio djevojčicu koja je izvodila trikove sa psom i ovom prilikom joj se ispričavam. Tek kad sam i sam pokušao naučiti svog psa neke sitnice vidim koliko je to zahtjevno. Tada je moje gledanje na to bilo drugačije i to je tako. Sigurno će i u budućnosti biti još takvih situacija, kao što je normalno da je i gledateljima nešto turbo glupo, što je meni top, no to samo znači da ili oni ili ja još moramo rasti. Naravno, žalim i za situacijama što nisam nekoga više "pokopao" svojim komentarom, jer su to zaslužili bahatošću ili forsiranjem svojih uvjerenja kojima mjesto nije u "Supertalentu".

Koje su pozitivne a koje negativne strane vašeg pojavljivanja na ekranu i toga što svake nedjelje navečer tijekom nekoliko mjeseci ulazite u domove milijuna gledatelja?

Kao i mač s dvije oštrice, može vas spasiti, a i možete izgubiti život zbog mača, tako i pojavljivanje na TV-u ima i prednosti i nedostataka. Najveći nedostatak je što vas ljudi gledaju samo kao lika (ili lika kojeg predstavljate) u žiriju, pa im je teško spojiti moj prvi posao poslovnog trenera s tim plesačem iz "Supertalenta", ali prednosti je puno više, jer kao što kaže jedna narodna, "Nije bitno što, nego tko govori", pa bolje da govori netko tko vam je poznat.

Koji ples najbolje odgovara vašoj osobnosti i zašto je dobro baviti se plesom?

Trenutno najviše uživam u plesu koji se zove Urban Kiz, a rekao bih da i taj ples najbolje odgovara mojoj osobnosti. Ples je aktivnost u kojoj na nekoliko razina pomažete svom tijelu, a još važnije i svojoj glavi. Ljudi koji plešu su sretniji i više se smiju. Pametnom dosta.

VIDEO Ella Dvornik na sudu: Bivši muž Charles je tuži zbog kuće u Balama