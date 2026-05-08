FINALE

Roko Bačelić i Marko Ristić pobjednici su 5. sezone Survivora!

Finalna borba donijela je neizvjesne duele, teške poligone i emotivne završetke za oba plemena.

Nakon iscrpljujućih prepreka i zahtjevnog završnog zadatka preciznosti, Šibenčanin Roko Bačelić svladao je Marinu Ivić rezultatom 4:2 i tako postao jedini preživjeli iz žutog plemena u petoj sezoni Survivora. U zelenom plemenu pobjedu je odnio Marko Ristić. „Pao mi je kamen sa srca. Osjećam se lakše“, priznao je iskreno Roko nakon završetka borbe.

Finalna borba donijela je neizvjesne duele, teške poligone i emotivne završetke za oba plemena. Večernju seriju igara otvorila je Marina osvajanjem prvog boda protiv Roka, koji se tijekom završnice borio i s ozljedom ramena zadobivenom još u prethodnoj igri. U dvoboju zelenih, prvi bod osvojio je Marko protiv Njegoša, čime je dodatno podignuta napetost u završnim obračunima.

Roko je nakon pobjede istaknuo kako još uvijek nije potpuno svjestan uspjeha koji je ostvario. „Još nisam svjestan ni sam koliko sam postigao. Iskreno sam se nadao da ću pobijediti, ali imao sam ispred sebe dosta jake protivnike tijekom cijele igre, ali i u finalu“, rekao je. Prisjetio se i trenutaka koji su mu obilježili iskustvo, posebno poligona koje je prolazio s Paulom, za koju kaže da je bila ključna u igrama za nagradu za cijeli žuti tim tijekom sezone. „Bio mi je gušt prolaziti kroz poligone, pogotovo s Paulom“, dodao je Roko koji je kao svoju najveću prednost tijekom cijelog natjecanja izdvojio borbeni duh i mentalnu snagu, naglasivši da mu odustajanje nikada nije bilo opcija.

Marko je nakon završnice poručio: „Osjećam se rasterećeno, fenomenalno, bila je odlična borba.“

Pobjeda je Roku i Marku donijela potvrdu da su upornost, prilagodljivost i mentalna snaga bili ključni za uspjeh kroz cijelu sezonu te pobjedom dijele nagradu od 30 tisuća eura. Iza natjecatelja su ostali mjeseci teških izazova, neizvjesnih odluka i borbi koje su ih dovele do samog kraja. Pehar Survivora tako je završio u rukama natjecatelja koji su unatoč ozljedama i iscrpljenosti, uspjeli izdržati do posljednjeg poligona.

Split: Damir Urban nastupio na Pjaci
U SPLITU

Damir Urban ispričao neugodno iskustvo s fanovima: 'Bacila mi je ženu u grmlje'

Iako na pozornici dijeli snažne emocije s publikom, istinski balans pronalazi u svakodnevici – u obiteljskom životu koji ga, kako kaže, drži prizemljenim. ''Jedna krajnost je ta da jednu večer sviraš i dijeliš autograme i ljudi pjevaju tvoje pjesme. Drugi dan što prije dođeš kući da pomogneš supruzi oko kuće i djece, sljedeći dan meteš, čistiš, stavljaš suđe u perilicu. I to mi pomaže da ostanem na zemlji, da ostanem normalan, kazao je glazbenik

