Žanamari Perčić: 'Vidim da je viralno pljuvati po 2024. godini i imati prevelika očekivanja od iduće'

Kao i mnogi na društvenim mrežama i Žanamari Perčić osvrnula se na 2024. godinu. Kazala je kako primjećuje da je viralno pljuvati po godini koja će uskoro završiti. - Zahvalna za sve dobro u 2024. godini. Vidim da je viralno pljuvat po 2024. i imati prevelika očekivanja od iduće godine, ali ja vjerujem da ‘godina’ neće sama od sebe donijeti ništa ako sjedim i čekam da se nešto dogodi. Mogu se samo pomoliti za život, zdravlje i sigurnost… Sve ostalo je uvijek borba, s pokojom većom ili manjom pobjedom koja uvelike ovisi o meni samoj. Koliko energije, volje i entuzijazma sam spremna u nešto uložiti toliko će mi se i vratiti. 2024. mi je vratila entuzijazam za nešto što je bilo velik i važan dio mog života. O čemu se točno radi saznat ćete u 2025.! Lijepo mi se zabavite večeras i ne bavite se pirotehnikom jer Zašto?!?… Čujemo se ujutro s Novogodišnjim čestitkama i rezolucijama. Ljubi Žaky.

Hrvatska pjevačica prije nekoliko dana otvoreno je progovorila o svojim strahovima, među kojima se ističe neobičan strah od prosinca. Detaljno je opisala uzroke i manifestacije ovog specifičnog straha koji je muči. Na Instagramu je napisala da je početkom mjeseca završila i na hitnoj. "Već godinama pokušavam pobijediti strah od prosinca. Da - imam strah od prosinca! Već godinama se tresem čim vidim datum 1.12. Naručim si anksiolitike i ponavljam si: ‘This too shall pass.‘ Od potresa, tragedija, navale viroza i u konačnici kad krene pirotehnika ja sam već gotova. Ovaj prosinac mi je počeo na hitnoj s brutalnim krvarenjem iz nosa kojeg sat vremena nisu mogli zaustaviti. U borbi s ovim strahom sam odlučila kratko otputovati baš u prosincu. Letovi su bili turbulentni, al‘ kažu klin se klinom izbija. Moja paranoja je doduše još uvijek tu i još je gora kad se krenem ovako suočavati s njom, ali bar imam uspomene na lijepe dane s prijateljicom i na grad u kojeg uvijek volim doći." napisala je i nastavila:

"Toplinu doživljaja tek mogu osjetiti kad sam opet kući na svojoj sofi i kad se osjećam safe. Taj neprocjenjivi osjećaj koji je danas postao teški luksuz! Sve što želim za Božić i zauvijek svima je samo zdravlje, život i sigurnost. Za to se trebamo najviše moliti i truditi! Nikakav konzumerizam, pokloni, gdje će tko za Novu, milijun evenata u tjedan dana. Ne! To je samo distrakcija od stvarnosti i onog što je zbilja važno. Čuvajte se, volite se, držite oči otvorene i be safe. Love, Ž", zaključila je Žanamari, koja je podijelila video iz Londona.

Perčić se nedavno, podsjetimo, počastila šopingom i podijelila je s pratiteljima kakvo si je donje rublje kupila i bila je iznenađena cijenom koju je platila za ovaj ulov. - Za 150€ izašla sam s čak 5 grudnjaka, 4 para matching gaćica, 4 para čarapa i majicom! Baš me iznenadilo, jer su inače grudnjaci ovakve kvalitete i dizajna barem tri put skuplji. Prezadovoljna sam - napisala je Žanamari i objavila fotografije na kojima je pokazala što je sve to kupila.

FOTO Sa 16 se pojavila u glazbenom spotu, a danas je zvijezda: Evo kako se Nives Celzijus mijenjala kroz godine

Zadivila je tada Žanamari svoje obožavatelje i outfitom u kojem je bila u šopingu te je kao i inače dobila pregršt komplimenata i pohvala za modni odabir i pratitelji su se opet divili njezinoj ljepoti. - Definitivno jedna od najljepših Hrvatica. Ovaj outfit mi je bas jako fin, fin. Lijepo, sve ti stoji. Divna si. Prelijepa si. Izgledaš prekrasno! Kakva ljepotica - bili su neki od komentara ispod ove objave na Instagramu. Za ovakav fit izgled zaslužna je disciplina pjevačice i redoviti treninzi u teretani koje često snima i objavljuje na društvenim mrežama.

VIDEO Okončan jedan od najdužih i najkontroverznijih razvoda u Hollywoodu! Pitt i Jolie se složili