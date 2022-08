Žanamari Perčić objavila vruću fotku, seksi haljina naglasila je njen dekolte i noge

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (40) redovito pratitelje počasti provokativnim fotografijama i snimkama iz teretane gdje naporno vježba, a sada je objavila fotku koja je oduševila njezine pratitelje.

Ovaj put je odjenula ružičastu haljinu koja je naglasila njene obline, a mnogi su primijetili i njene noge koje je Perčić do savršenstva dovela treningom.

- Mogu li biti iskrena... - napisala je pjevačica uz fotke na engleskom.

Zgodna pjevačica je ugasila mogućnost da se vidi koliko ljudi joj je zapravo lajkalo fotku, ali vjerojatno su brojke velike, ako je suditi po gomili pozitivnih komentara koje je dobila.

"Prelijepa", "Bravo, prekrasna", "A što reći ; uvijek besprijekorno u bilo kojoj odjevnoj kombinaciji, vrh vrhova", "Fantastična", "I stas i glas" pisali su joj pratitelji.

Perčić je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Sada je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

-Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita. -Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

