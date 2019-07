Zajedno imaju preko 400 plastičnih operacija, a nisu odoljeli ni Hrvatima: 'Jako su zgodni'

Kao radoznali 17-godišnjak Justin Jedlica počeo je istraživati svijet plastičnih operacija, a prva na koju se odlučio bila je rinoplastika, odnosno koerkcija nosa. Inspiriran reality emisijom "Lifestyle of the Rich and Famous" u kojem je veći dio sudionika priznao svoje kozmetičke pothvate, Justin je četiri dana poslije 18. rođendana odlučio operirati nos.

Od 2012. godine, Jedlica je otišao 'pod nož' barem 190 puta, a zahvati su uključivali rinoplastiku, prsne implante (silikone), ramene implante, biceps i triceps implante, podizanje obraza, gluteoplastika te podizanje usnica.

Američkoj javnosti ovaj 38-godišnjak poznat je i kao suvlasnik konzultanske firme koju je osnovao s bivšim suprugom. Vjenčali su se 2014. godine nakon petogodišnje veze, a rastali su se nakon dvije godine braka.

Inače 2016. godine s gay kruzerom došao je u Split gdje ga je dočekao Neven Ciganović. S njim se natjecao u reality showu "Kuća lutaka" u jesen iste godine. Mediji su tada pisali da se Justin oduševio ljepotama Splita, ali i muškaraca, pa je Ciganoviću priznao da su mu Hrvati jako zgodni i seksipilni.

Njegova plastična "konkurencija" brazilsko-britanska reality zvijezda Rodrigo Alves ne zaostaje puno u broju plastičnih pothvata. Naime, od siječnja 2018. godine potrošio je preko 500.000 funti za 103 kozmetička zahvata, uključujući i injekcije. Na tom popisu je 51 operacija, od čega je čak 9 operacija nosa, zatim botoksiranje, liposukcija i ugradnja kose.

Rodrigo se prošle godine pojavio u britanskom "Big Brotheru" kao celebrity ukućanin, ali je nakon samo deset dana bio istjeran nakon konstantnih upozorenja producenata oko korištenja rasističkih termina.

U ožujku 2019. godine objavio je pjesmu "Plastic World" koju pjeva s talijanskim plastičkim kirurgom Giacomom Urtisom.