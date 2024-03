William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle uputili su riječi ohrabrenja Kate Middleton nakon što je putem društvenih mreža obavijestila javnost da joj je dijagnosticiran rak. Prema pisanju Mirrora Harry je kasnije poslao i privatnu poruku svom bratu Williamu s kojim već duže vrijeme ne komunicira.

Krajem prošlog tjedna Kate Middleton, princeza od Walesa, otkrila je da joj je dijagnosticiran rak nakon operacije abdomena kojoj se podvrgla početkom ove godine u jednoj poznatoj klinici u Londonu. Nakon što je ta objava dospjela na naslovnice diljem svijeta, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa objavili su priopćenje i uputili želje za ozdravljenje Kate. Stručnjak za kraljevsku obitelj Tom Quinn sada je ekskluzivno otkrio za The Mirror:

- Harry i Meghan bili su u kontaktu s Williamom, ali njihova je privatna poruka bila jednostavno suosjećanje i nije uključivala nikakav prijedlog da se braća susretnu uskoro i razgovaraju o pomirenju. Teško da ćemo dočekati taj trenutak uskoro jer William je još uvijek povrijeđen svime što je Harry rekao o kraljevskoj obitelji otkako se preselio u Kaliforniju i prestao obavljati kraljevske dužnosti. William je odgovorio na privatnu poruku koju je dobio od Harryja ali nije to bila topla i bratska poruka, njegov odgovor je bio diplomatski i hladan.

Harry i Meghan u svojoj poruci Kate su napisali: Želimo da Kate brzo ozdravljenje i nadamo se da će to moći učiniti privatno i u miru. U videu koji je objavila na Instagramu Kate je rekla: - U siječnju sam bila na velikoj operaciji abdomena u Londonu, a tada nisam mislila da je moje stanje rak. Operacija je bila uspješna, no testovi poslije nje pokazali su prisutnost raka. Dodala je da joj je medicinski tim savjetovao "preventivnu kemoterapiju" na koju je već krenula. Detalji o vrsti raka nisu otkriveni, no Kensingtonska palača objavila je da je sigurno da će se princeza u potpunosti oporaviti.

