Vuco otkrio zašto se njegova kći Brigita nije natjecala na Splitskom festivalu: 'Boli je'

Brigita Vuco, kći našeg glazbenika Siniše Vuce bila je jedna od izvođačica koja se trebala natjecati u finalnoj večeri Splitskog festivala. No, Brigita nije nastupila. Mnoge fanove koje je pjevačica osvojila još kada se natjecala na Dori zanimalo je zašto nije došla.

Njen tata Siniša otkrio je što se dogodilo i zašto se nije pojavila.

''Nažalost, boli je nešto išla je na terapije, ja nisam liječnik pa se ne razumijem, ali trne joj ruka, noga nema pojma što. Zdravlje je na prvom mjestu'', rekao je Siniša Vuco za InMagazin.

Brigita Ivka Vuco, najmlađa je od četvero djece pjevača Siniše Vuce. Majka je djevojčice Gite.

- Svima je bio šok, ali kada je došla stvarno je uljepšala naš svijet i svi je volimo! Svi su oko nje, stvarno imam pomoći koliko god - super mi je - kazala je 2021. u jednom intervjuu entuzijastično pjevačica koja od glazbe najčešće bira slušati Alku Vuicu, Severinu i Jelenu Rozgu, a opušta se uz trap i rap.

Podsjetimo, poput bombe u hrvatskom medijskom prostoru odjeknula je vijest da se jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika Siniša Vuco seli u Venezuelu. Vuco posljednjih godina ne daje izjave za domaće medije, a ekskluzivno za Večernji list potvrdio nam je da je kupio stan na karipskom otoku Margarita, gdje će živjeti većinu godine.

– U više od 30 godina profesionalne karijere obišao sam skoro cijeli svijet, a jedino nisam bio u Južnoj Americi. Prvi put sam tamo bio ove godine i odmah mi se svidjelo. Kod njih sam osjetio sličnu atmosferu kao kod nas krajem 80-ih, kada sam bio srednjoškolac. Osjetio sam da ljudi imaju dušu, kako bismo mi rekli u Dalmaciji – žive po starinski, s manje tehnologije. Meni se to svidjelo jer krajolik čine i ljudi, a ne samo građevine i predio. Uskoro slavim 52. rođendan i sad, kad sam u ozbiljnijim godinama, shvatio sam da je to najbliže onome što zamišljam kao idealno mjesto za život. Ljudi su temperamentni, ali nisu agresivni, zemljopisna pozicija na Karibima je idealna – kazao nam je Vuco. U Venezuelu će ponovno u kolovozu i tamo namjerava ostati do prosinca.

