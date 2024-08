Vlatka Pokos ponovno se oglasila nakon prekida veze s Holjevcem: 'Želim demantirati'

Bivša pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos prošli je tjedan potvrdila glasine kako je ljubavi s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem došao kraj. U objavi na društvenoj mreži Instagram navela je kako više ne boravi u Hrvatskoj, a sada se u novoj dotakla svojih korijena. Naime, mnogi je nazivaju Podravkom, a od kuda točno vuče podrijetlo, Pokos je detaljno objasnila.

- Bez namjere da ikoga uvrijedim, želim demantirati one koji me uporno nazivaju Podravkom. Nisam Podravka, niti je Sokolovac u kojem sam odrasla Podravina iako gravitira Koprivnici. To područje je doslovno tromeđa Bilogore, Kalnika i Podravine - započela je Vlatka. - Moja mama, djevojačkog prezimena Pokos je podrijetlom Zagorka, a otac mi je bio Dalmatinac/Vlaj iz splitskog zaleđa. Genetikom i fizičkim izgledom sam definitivno više Dalmatinka i ponosna sam na to podrijetlo - dodala je.

- Mislim da moja neobična ljubav prema Dalmaciji definitivno ima veze s mojom genetikom. Pritom moram naglasiti da sam, kao 14-godišnjakinja, promijenila prezime Vuković u Pokos kao izraz zahvalnosti i želje da se identificiram s mojom bakom Ljubicom Pokos koja me odgojila i ženskom stranom moje obitelji koja je uvijek bila snažnija i stup naše obitelji. Moja mama i baka odgojile su mene i moje tri sestre u svakom smislu, uz podršku mog očuha, kojeg zovem ocem. Kulturom i stilom sam Zagrepčanka, a srce mi je u Dalmaciji. Najviše sam kozmopolit, građanka svijeta - zaključila je Vlatka na Instagramu.

Podsjetimo, za ljubavnu vezu Vlatke i Većeslava doznalo se u travnju. Nažalost, ljubav nije opstala, a nedavno je Vlatka potvrdila šuškanja o prekidu. - Ponukana brojnim napisima u medijima o prekidu moje veze popraćenim sugestivnim interpretacijama svake moje Insta objave, želim reći sljedeće: da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu. O njemu mogu reći sve najbolje, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne, nitko nikog nije želio kontrolirati; to zreli ljudi ne rade. Ponekad se u životu sretne dvoje dobrih ljudi, no to ne znači da su dobri i zajedno. Nikad neću razumjeti interes javnosti i medija za moj privatan život ali eto, enigma je riješena.

Uostalom, u Hrvatskoj za mene, za sad, nema mjesta u profesionalnom smislu stoga sam opet napustila Lijepu Našu. Sve vas puno pozdravljam i volim - napisala je bivša glazbenica i voditeljica te tako stavila točku na odnos i glasine o odnosu s Holjevcem.

- Život u dvoje može biti lijep ali nikako pod svaku cijenu. Isto tako, sreća i ispunjenost jedne zrele žene, poput mene, odavno ne ovisi o ljubavi muškarca. Najviše od svega na svijetu volim i cijenim svoju slobodu i samostalnost! - zaključila je.

