Renomirani filmski autori i večernje projekcije nagrađivanih filmova na Slano Film Days

Višestruko nagrađivani filmski autor i redatelj Elia Suleiman, najpoznatiji po filmu Božanska intervencija, koji je osvojio nagradu žirija na Filmskom festivalu u Cannesu, zatim Ognjen Glavonić, redatelj čiji su filmovi prikazivani na brojnim filmskim festivalima, uključujući one u Cannesu, Berlinu, Torontu i Rotterdamu, te Lili Horvát, mađarska redateljica i scenaristica koja, između ostalog, stoji i iza filmova Dijete srijede, nagrađenom na festivalu u Karlovim Varima, i višestruko nagrađivanog filma 'Pripreme za zajednički život na neodređeno vrijeme', koji je premijerno prikazan u Veneciji, razgovarat će sa sudionicima – redateljima, glumcima i snimateljicama.

Snimateljice će o svojim projektima i profesionalnim planovima razgovarati s Michaelom Seresinom, iskusnim novozelandskim snimateljem u čijoj se bogatoj biografiji ističe rad na filmovima 'Anđeosko srce', 'Harry Potter i zatvorenik iz Askabana' te 'Planet majmuna: Revolucija' i 'Planet majmuna: Rat'.

Slano Film Days posebnu pozornost posvećuje dolasku utjecajnih predstavnika filmske industrije i njihovim predavanjima i razgovorima. Ovaj segment SFD-a sudionicima bi trebao pomoći u boljem razumijevanju filmskog biznisa i pristupu profesionalnoj mreži europske i svjetske filmske industrije. Ove godine u Slano dolaze Christian Jeune, programski direktor i zamjenik generalnog delegata na Filmskom festivalu u Cannesu, filmske će razgovore voditi sa sudionicima redateljima, zatim producent Philippe Bober, osnivač produkcijske kuće Coproduction Office, koji je producirao četrdeset i jedan film, od kojih se trinaest natjecalo u Cannesu, a dva su osvojila Zlatne palme, te Emilie Georges, producentica i izvršna direktorica, nominirana za Oscara za film Skrivena ljubav, Luce Guadagnina. Emilie je posvećena podršci i produkciji nezavisnih filmova predvođenih redateljima poput Laurenta Canteta ili Asghara Farhadija koji je za svoj rad između ostalog osvojio dva Oscara, Zlatnog medvjeda i Grand Prix u Cannesu.

Timka Grin, predsjednica Međunarodnog udruženja casting direktora i direktorica koja je, osim s brojnim inspirativnim glumcima, surađivala i s eminentnim redateljima, primjerice s braćom Dardenne, Jean-Lucom Godardom, Aidom Begić, Danisom Tanovićem, Jasmilom Žbanić ili Ursulom Meier, te agentica za talente Jessica Kovacevic, partnerica u vodećoj agenciji za talente WME, u kojoj prepoznaje, razvija i vodi karijere vodećih glumaca kao što su Kristen Stewart, Janelle Monae, Gael Garcia Bernal, Ramy Youssef i Jodie Comer, vodit će filmske razgovore s osam mladih glumaca sudionika Slano Film Days.

Filmski su razgovori rezervirani samo za sudionike Slano Film Days, a u večernjim satima održat će se projekcije filmova filmskih autora i gostiju Slano Film Days, namijenjene svim ljubiteljima filma.

Prva je projekcija na samu večer otvorenja u utorak, 18. lipnja, na centralnom trgu u Slanom, a prikazivat će se film Alfonsa Cuaróna 'Djeca čovječanstva', s Cliveom Owenom i Julianne Moore u glavnim ulogama. Film snimljen prema istoimenom bestselleru engleske književnice P.D. James vodi nas u budućnost u kojoj ljudskoj vrsti prijeti izumiranje nakon što je izgubila mogućnost razmnožavanja. Engleska je u potpunom kaosu, sve dok na scenu ne stupi strogi upravitelj koji uspostavlja red. Njegov je autoritet pod prijetnjom kada mlada žena otkriva da je trudna s prvim djetetom u posljednja dva desetljeća. Michael Seresin, gost Slano Film Days, direktor je fotografije filma koji nas očekuje drugu večer. 'Anđeosko srce', film koji je režirao Alan Parker, a u kojem su glumili Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet i Charlotte Rampling, prati privatnog istražitelja kojeg potraga za nestalim čovjekom iz New Yorka vodi u New Orleans, gdje biva upleten u niz brutalnih ubojstava. Projekcija 'Anđeoskog srca', kao i sve ostale projekcije tijekom Slano Film Days, održat će se u ljetnom kinu Slano Film Days, u vrtu Vile Riva. Treća večer završit će projekcijom Oscarom nagrađenog filma 'Ida', redatelja Paweła Pawlikowskog, a vodi nas u Poljsku 1962. godine. Anna, osamnaestogodišnja djevojka koja se priprema postati časna sestra, saznaje da je Židovka i da joj je pravo ime Ida. Ovo je otkriće vodi u potragu za svojim korijenima i suočavanje s istinom o svojoj obitelji. U petak nas očekuje 'Sjećanje', film Michela Franca s Jessicom Chastain i Peterom Sarsgaardom u glavnim ulogama. Ova drama, koja je svjetsku premijeru imala na Venecijanskom filmskom festivalu, prati samohranu majku Sylviju, koja živi s kćeri tinejdžericom, zaokupljenu poslom i kućom. U uznemirujućem preokretu događaja njezin rutinski život pretvara se u kaos kada je do kuće počne uhoditi Saul, nakon proslave godišnjice mature. Zadnju će večer Slano Film Days zaključiti dobitnik nagrade žirija na prošlogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu, 'Palo lišće', koji je režirao slavni finski redatelj Aki Kaurismäki. 'Palo lišće' priča je o dvoje usamljenih ljudi koji se slučajno susreću u helsinškoj noći i pokušavaju pronaći prvu, jedinu i najveću ljubav svojih života. Sve filmske projekcije počinju u 21:30.

Ljubitelje sedme umjetnosti posebno će razveseliti i dvije posebne projekcije; prva u četvrtak 20.6. kada će se prije projekcije filma 'Ida' prikazati film Nebojše Slijepčevića, 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' – prvi hrvatski film ovjenčan Zlatnom palmom. Sljedeće večeri nas u 23:30 očekuje projekcija filma 'I tvoju mamu također', Alfonsa Cuaróna. Na Veneciji nagrađen trima nagradama, a kao najbolji film s neengleskog govornog područja nominiran za Zlatni globus, Oscara i BAFTU, film Alfonsa Cuaróna priča je o dvojici urbanih adolescenata i njihovoj inicijaciji u svijet odraslih. Riječ je o humornoj pustolovnoj egzistencijalnoj drami i filmu ceste koji je Cuarón smjestio u realistično okruženje suvremenog Meksika.

Sudjelovanje filmskih umjetnika i studenata na Slano Film Days podržali su filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore, Agencija za film Sjeverne Makedonije, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Slovenski filmski centar.

Slano Film Days održat će se u Slanom i na Elafitskim otocima od 18. do 22. lipnja 2024.

Sve informacije o programu i popratnim sadržajima Slano Film Days dostupne su na službenoj mrežnoj stranici www.slanofilmdays.hr te na društvenim mrežama.

