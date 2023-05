Vlasnik Pinka potvrdio: 'Na preporuku predsjednika Vučića ukinut ću show 'Zadruga'

Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović sinoć je na društvenim mrežama potvrdio kako će ugasiti kontroverzni reality show "Zadruga" nakon masovnih prosvjeda u Srbiji zbog dva masovna ubojstva.

- Na preporuku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, donio sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem reality program “Zadruga”. Vjerujem da je jedinstvo Srbije i procjena predsjednika važnija od svake vrste interesa Pinka i mog osobnog interesa, napisao je Mitrović na Instagramu.

Podsjetimo, Mitrović je prije dva tjedna ušao u show i natjecateljima koji su u izolaciji priopćio svoju odluku.

- Zadruga se više neće snimati, ova sezona što se sada emitira je posljednja. Zadruga ovakvu kakvu je sada znamo i gledamo - više se neće emitirati - rekao je Željko Mitrović u emisiji i ispričao kakve planove ima u budućnosti. - Sjest ćemo moji najbliži suradnici i ja i vidjeti hoćemo li uopće u budućnosti imati reality. Ako ga budemo imali, imat će sigurno novi oblik i novu formu, tako da ćete biti poznati po nečemu što nije mala stvar, a to je da ćete biti posljednja generacija ove epohe realityja. Znači, rekao sam, nulta tolerancija na fizički kontakt, propadaju vam svi honorari, idete s nulom van - poručio im je.

Nakon masakra koji se dogodio u beogradskoj osnovnoj školi u kojoj je dječak pucao i ubio svoje školske kolege javnost je izrazila zabrinutost i mnogi su za ovu tragediju okrivili i sadržaj koji se emitira na televizijama u Srbiji, a koji je često ispunjen nasiljem. Takvog sadržaja je dosta i u samom realityju "Zadruga" i to su isticali i mnogi koji su ovih dana u Beogradu prosvjedovali i potpisali peticije da se Pinku i sličnim televizija ukine koncesija.

- Ovaj razgovor ćemo voditi po sljedećem principu, ja ću govoriti, vi ćete šutjeti. Svake upadice i dobacivanja protumačit ću kao da ne razumijete ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Ono što je jako važno je da se danas moramo dogovoriti možemo li posramiti sve one koji su u prethodnih deset dana spominjali "Zadrugu" kao nešto najgore što se dogodilo. Zadruga je projekt koji je dobio četiri velike nagrade...Trećeg, kao što znate, bio je taj monstruozan zločin, 4. svibnja se dogodio i drugi. Ukupno 17 osoba je nastradalo, 20 je ranjeno, dvije su u veoma teškoj situaciji. Dan žalosti je počeo dva dana kasnije. Tog dana se nacija raslojila na tri target grupe. U toj prvoj grupi se kao najznačajnija vidljiva stvar primijetila veliki bol i žalost i pretpostavljam muk koji će trajati godinama i desetljećima.

Ova druga je sličnija, ali se pojavilo i pitanje: "Tko je kriv i tko je odgovoran za ovo što se dogodilo?". To je logično. Nema dokazanih veza između bilo kojih socijalnih događaja koje bi dovele do toga da neki psihopat ubije osam, devet, deset ili više ljudi. Ta druga grupa, sasvim legitimno, traži krivca svugdje, ali tu Pink i Zadruga nisu bili meta. Treća grupa, 25 posto, to su gledatelji koji ne gledaju Pink i to su gledatelji koji su na najgrublji mogući način osuđivali i bili su najglasniji. Oni su najveći dio onih koji su činili prosvjede. Dolazimo do situacije koju smo dobro analizirali, a ono što smo zaključili je da oni koji ne gledaju ovaj program, optuže taj program da je kriv za neke monstruozne stvari. - objasnio je Mitrović u svom izlaganju natjecateljima Zadruge s kojima je na samom početku minutom šutnje odao počast svim stradalima u ova dva masakra.

