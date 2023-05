Lord Of The Dance oduševili nastupom u Areni Zagreb, publika uživala u plesnom spektaklu

Lord of the Dance su zaista gospodari plesnog podija, a Hrvati su još jednom prepoznali svjetsku kvalitetu ovog nastupa sinoć u prepunoj Areni Zagreb. Publika je osim u plesnom spektaklu uživala i u produkciji Lord of the Dance tima pa su se na nastupu mogli vidjeti zapanjujući specijalni efekti i izvanredan light show. U spektaklu je nastupilo 40 najistaknutijih mladih svjetskih izvođača u režiji Michaela Flatleya te uz novu glazbu Gerarda Fahyja.

Ovi majstori pokreta u zagrebačku Arenu stigli su povodom 25 godina djelovanja u sklopu turneje 2022/2023 na kojoj prezentiraju prezentirati potpuno novu i zapanjujuću koreografiju.

Od svoje premijere, prije 25 godina, Lord of the dance Michaela Flatleya postao je najuspješnija plesna turneja u svijetu zabave. Posjetili su više od 1000 mjesta diljem svijeta, pogledalo ih je više od 60 milijuna ljudi u 60 različitih zemalja i na svim kontinentima što ih čini najpopularnijom plesnom produkcijom na svijetu.

24.05.2023., Zagreb

Zadivljuju publiku svojom jedinstvenom kombinacijom energičnog irskog plesa, originalne glazbe, pripovijedanja i senzualnosti. Omiljena predstava irskog plesa nadilazi kulturu i jezik, obraća se svima , prelazi granice dobi i spola i upravo je to tajna uspjeha ove nevjerojatne plesne senzacije. Bezvremenska privlačnost učinila je Lord of the Dance jednom od modernih svjetskih čuda, živućom legendom.

Lord of the dance neprekidno ruši sve rekorde u prodaji ulaznica širom svijeta, pa ni Hrvatska ovdje nije izuzeta iz tog 25 godina dugog trenda. “Lordovi” su rasprodali baš svaku dvoranu u Hrvatskoj, gdje god su se pojavili ostavljajući publiku bez daha, željnu još malo čarolije. Ovi savršeno istrenirani plesači i rekorderi u brzini stepanja, na ovoj turneji donose novu, nikada viđenu koreografiju.

