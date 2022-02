VIDEO Vjenčanje godine: Hana Huljić zablistala je u elegantnoj i glamuroznoj vjenčanici

Na intimnoj svadbenoj ceremoniji u crkvi svetog Dominika u Splitu večeras će izmijeniti bračne zavjete Hana Huljić (31) i Petar Grašo (45). Vjenčanju su prisustvovali samo najuži članovi obitelji i kumovi mladenaca, a nakon crkvenog obreda mladenci će s kumovima i obitelji otići na svadbenu večeru u restoran Adriatic Grašo. Hana je odabrala vjenčanicu modnog brenda Arileo i kako je modni dizajner Jurica Pirić najavio vjenčanica je bila jednostavna i prozračno lepršava, bez ikakvih čipki i štrasa u duhu Hanine osobnosti. I Hanina vjenčana kuma dizajn svoje haljine za vjenčanje je povjerila modnom brendu Arileo. Mladenci su prije vjenčanja u crkvi odradili i foto session u jednom hotelu u Splitu, a među prvima je u crkvu svetog Dominika stigao Hanin brat Ivan Huljić te Dino Rađa sa suprugom Viktorijom Rađom koja je odabrala crveno odijelo za vjenčanje i na vjenčanju je bilo prisutno 30-ak uzvanika. Prije mladenaca u crkvu su istim vozilom stigli Hanini i Petrovi roditelji, a nakon njih stigli su i mladenci zajedno s kumom Domenicom i kumom Tomažom Kavčičem.

Veliko slavlje za veći broj uzvanika bračni par navodno planira ove jeseni, a njihov prijatelj Joško Čagalj Jole već je najavio kako će se rado primiti mikrofona i uveličati njihovu zabavu. Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada prošle godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra. Romansa dvoje glazbenika čije su obitelji već desetljećima prijateljski i poslovno povezane rodila se prošlog ljeta, nedugo nakon što je javnost saznala kako su nakon 24 godine veze prekinuli Danijela Martinović i Petar. Par na početku nije htio komentirati u medijima svoju romansu, pa je tada Hanin otac Tonči Huljić na neki način preuzeo ulogu glasnogovornika i ekskluzivno za Večernji list rekao:

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa. Malo prije nego je u javnost dospjela vijest kako će Hana i Petar ove godine postati roditelji Grašo nam je u intervju rekao kako gleda na toliki interes javnosti za njegovim privatnim životom i ispričao nam je tada kako je i njega i Hanu najviše nasmijala usporedba s jednim svjetski poznatim parom.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti. - iskreno nam je rekao Petar Grašo. Vijest o dolasku prinove razveselila je baku i djeda Huljić i Tonči je rekao kako su stalno zazivali unuke i sad će im se želja ostvariti.

- Kad uzmemo to malo stvorenje u ruke, onda ćemo vidjeti. Mislim da će imati dobre gene. Kakvi ćemo biti, vidjet ćemo kad se to sve skupa desi - rekao je Tonči, a Vjekoslava je ovako komentirala dolazak prinove u obitelj: - To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi. To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje.