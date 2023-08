Vištica se prisjetila uloge u hit seriji i otkrila tko joj je bio najveća podrška: 'Prošlo je 12 godina od prve scene'

Na Novoj TV reprizira se serija "Larin izbor" koja se prvi put na ekranima prikazivala 2011. godine i ostvarila je veliki uspjeh i imala ogromnu naklonost publike pa je zato kasnije snimljen i dugometražni film Larin izbor: Izgubljeni princ. Ova telenovela autorice i producentice Jelene Veljače okupila je najpoznatija i najveća glumačka imena, a ulogu Karmen igrala je Ornela Vištica. Partner u seriji joj je bio Mladen Vulić kojeg Ornela često spominje na društvenim mrežama i ističe čemu ju je sve naučio jer je tada bila na početku karijere.

- Ovih dana je ponovno na TV-u . I ljudi godinama vole našu igru i hvala vam na tome. Prošlo je 12 godina od prve scene koju smo snimili na hladnoći igrajući ljeto u Splitu. Puno scena se ne sjećam jer smo snimali brzo i puno, no neke su urezane u sjećanje.

Dramske scene su bile nešto zahtjevnije i tu smo uvijek molili produkciju za vrijeme, jer suze su bile prirodne bez korištenja mentola. Komediju smo obožavali u scenama, jer bi se toliko smijali i pitali postoje li uopće takvi likovi?! Scene u Rijeci, stajanje u kišnim cipelama satima i tad smo željeli ostaviti nešto ljudima. Emociju. Ljepotu igre. Glume. Godinama to pričam, uvijek ističem kako je Vule imao ogromno poštovanje prema meni, kao i ja prema njemu. I ono glumačko povjerenje, ključ rada. Naučio me da danas sutra, moram isto to povjerenje i poštovanje predati nekom mlađem i daleko neiskusnijem kolegi ako radimo zajedno. Bez toga, nema scene, nema glume, nema igre, nema tima. - napisala je sada glumica na Facebooku i objavila fotografiju iz serije s Vulićem.

Prije nekoliko godina opisala je i kako je izgledalo kad je prvi put upoznala Mladena i kakav je strah imala jer je znala koliko iskustva ima i pitala se može li mu biti ravnopravna.

- Jedan od najdražih kolega. U pripremnim fazama snimanja Larinog izbora Jelena i producenti su mi rekli kako snimam s Vulićem. Jedan dan su me odveli u prostoriju u kojoj je on sjedio s redateljem. Ugledala sam njegove ogromne #Čizme i opasnu #njušku i prvo što sam pomislila - a joj bojim se, a trebam biti ravnopravna s njim?! Je l' ja to mogu? Ogroman je, ima puno utakmica u nogama, pojesti će me u kadru, ko' lav je. Pojma nemam koliko smo zajedno snimili scena oko stotinjak možda, ali znam da se set ljuljao od realnosti trenutka kad bi on zagalamio. Ispod opasne #njuške se krila emotivna ljudina od čovjeka i kolega koji me u svakom trenutku poštovao, čak kad smo radili i zahtjevnije scene u ludim uvjetima. Znao bi se šaliti kako se on zapravo boji mene kad viknem. Svaka scene je bila dogovorena i uvijek bi se držali dogovora. Njegova poznata prije #akcija je bila: 'Mala, slušaj me jer ja slušam tebe. Samo tako je sve uredu'. Koliko bi u sceni svašta izgovorili, toliko smo se prije i poslije scene uvijek uvažavali i poštovali. Voljeli smo raditi zajedno - napisala je tada Ornela Vištica na svom Instagram profilu.

