Danijela Dvornik pozirala u kupaćem kostimu pa poručila: 'Znam da me mrzite'

Danijela Dvornik često se javlja na svojim društvenim mrežama te otkriva kako provodi vrijeme, kako izgleda njezin dom te o čemu razmišlja. Nedavno je tako prokomentirala muško-ženske odnose, a prije toga je pokazala kako ej uredila maslinik. Naime, Dvornik je svoju zagrebačku adresu zamijenila onom bračkom gdje u potpunosti uživa. To je istaknula i ovoga puta na svojem Instagram storiju. Danijela se javila s plaže, samo u kupaćem kostimu obasjana suncem i poručila:

- Ja znam da ja vama dosađujem s ovim prizorima, ja znam da vi mene mrzite zbog toga što ja sad sjedim ovdje, ali ja sam sad doletjela iz Supetra da se mogu okupati. Bila sam nešto obavljati i prolongirala sam ručak za malo kasnije, jer neće kasnije biti tako jako sunce, pa sad koristim ovu priliku da se još okupam - rekla je i pokazala kakvo je prekrasno more.

- Pogledajte vi to. Evo i brod, stigao mi je kapetan - rekla je kroz smijeh, pa dodala: - More je stvarno takvo... 22,3 stupnja, što ga čini prilično okej za kupanje. Stvarno, ovo mi je najdraže godišnje doba za kupanje. Kad vidim ovu praznu plažu i ovako mirno more kao ulje, ne preostaje mi ništa drugo nego da odem kući, obučem kostim i bacim se - poručila je dok je u dekoltiranom kupaćem kostimu sjedila na ručniku i sunčala se.

Podsjetimo, Danijela je nedavno pokazala kako izgleda njezin maslinik. Dvornik je tako pokazala kako izgleda područje oko njezine kuće, kao i masline i poručila: "Lijepo je kada je sve pokošeno, je li tako? Sada to izgleda kao golf teren. Bila je ta trava, a sad se vide i stabla. Moram priznati da sam baš ponosna. Ponosna sam na sebe i kako sam polje dovela u red. Bilo je onih koji su sumnjali u mene, koji su rekli: 'Joj, gdje će to žena'. Ali pogledajte vi te masline i kako one stvarno prekrasno izgledaju", zaključila je Dvornik.

Ubrzo nakon snimke vrta Danijela se javila ponovno, no ovoga puta nije imala dobre vijesti. Danijela koja se svako jutro uživo javlja svojim pratiteljima na Instagramu, prekinula je tu tradiciju jer joj je Instagram ograničio mogućnosti korištenja. Što se dogodilo, svojim pratiteljima, kojih na ovoj mreži ima 108 tisuća, odgovorila je kroz video koji je objavila na Instagram storyju.

- Znači ovaj Instagram je totalni sh*t. Nemam pojma tko njima to radi, sigurno nekakve mašine, kompjuteri to rade... Znači, uklonili su mi tri posta s Instagrama objavljenih prije 6-7 mjeseci. Ništa nema na njima, ni golotinje niti da ja sad nešto pričam u smisli mržnje i tako dalje. Uglavnom, poslala sam im da stave to na review i da mi vrate nazad objave - ispričala je u uvodu videa. Otkrila je i kako se nastavila razvijati situacija. - Vratili su mi nazad, ali su me kaznili s tim da ne mogu uopće ići na live. Sad sam poslala i tamo poruku da vidim što je s tim, ali mislim to je totalni sh*t . Vratiš mi nazad postove jer shvatiš da si pogriješio i onda me je*eš s Instagramom i s liveom. Evo nemam pojma što da radim, zato ne može biti livea i nemam pojma koliko dugo ga neće biti - objasnila je Danijela.

Ona svakodnevno komunicira s obožavateljima, objavljuje fotografije i videa o svom životu na otoku Braču na koji se preselila nakon što je više od 20 godina živjela u Zagrebu. Ovog vikenda uživala je u lijepom listopadskom vremenu i okupala se u moru. Objavila je fotografiju u badiću i video na Instagram Storyju, a uz njega je samo kratko napisala: - Samo jako. Podsjetimo, Danijela redovito vježba te svoje rezultate pokazuje na društvenim mrežama, a nedavno je s pratiteljima podijelila u čemu je to ustrajna te što je pokreće u fizičkom i psihičkom smislu.

"I tako... jutro je započelo radom na sebi i baš sam ponosna na sebe. Čvrsta sam i postojana, ali bez upornosti ništa. Moram vam priznati da je moje vježbanje stup moje stabilnosti, kako fizičke, tako emocionalne i da mi je to postalo nužno poput vode. Jednostavno sve je bolje nakon treninga", zaključila je Danijela u opisu te objave, a u komentarima pratitelji su je odmah pohvalili. "Kad te vidim Danči, daješ mi gorivo", "Ženo, prelijepa si", "Ma bravo", "Svaka čast", pisali su.

