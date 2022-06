Vinko Štefanac: 'Povijest Zagreba je neiscrpna tema koju želim približiti mladima'

Čitalačke navike Hrvata na poprilično su niskim granama, a tajanstvene priče i legende o starom Zagrebu koje su se nekada prenosile s koljena na koljeno danas su gotovo iščeznule. Suvremeno dobra nametnulo je nove trendove kod djece i mladih, a na valu novih promjena odlično je zaplivao kazališni, filmski i televizijski glumac te voditelj Vinko Štefanac (53) koji stoji iza edukativnog kratkometražnog filma "Potres i druge zagrebačke zgode".

Izazov realizacije

Riječ je o filmu koji je nedavno imao premijeru u dvije zagrebačke osnovne škole, a cilj mu je upoznati osnovnoškolce s pričama i anegdotama iz starog Zagreba. Kako je Zagreb dobio ime, što stoji iza priče o Manduševcu, jezive priče o Crnoj kraljici s Medvedgrada i zagrebačkim coprnicama, priče o učestalim požarima, ali i razornom potresu iz 1880. godine samo su dio onoga što ovaj film pokušava dočarati mladim generacijama.

- Zagreb mi je oduvijek bio neiscrpna tema. Prije svega povijest našeg grada, ali i sve one tajanstvene priče i legende o Zagrebu koje se mogu pronaći u literaturi, a nisu dio školskog kurikuluma - govori nam Štefanac i dodaje da su se upravo te teme provlačile i kroz dramske radionice na kojima je radio.

- Veliki izazov je bio osmisliti i realizirati projekt koji bi po završetku mogao poslužiti kao dodatni modul za pomoć nastavnicima osnovnih škola tijekom izvannastavnih aktivnosti, ali i kako taj projekt prilagoditi ukusu današnje mlađe generacije. U svjetskoj filmografiji i kazalištu žanr horora za djecu je odavno postao mainstream, no kod nas je oduvijek postojala neka čudna zapreka po pitanju takvog pristupa u projektima za mlade u školama - priča Štefanac čiji su projekt podržali i neka poznata glumačka imena.

Foto: Privatna arhiva

- Osim učenika OŠ Bartola Kašića, u filmu se kao suradnici pojavljuju i Mirna Medaković, Krunoslav Klabučar, a Mario Mirković je skladao glazbu. Poseban doprinos ovom filmu donio nam je, jedan već sada iznimno talentirani mladi glazbenik i osnovnoškolac, Mislav Mirković. Kažu da jabuka ne pada daleko od stabla, i evo vidimo da u tome ima istine. Mislav je, osim što je snimio izvrsne kadrove škole za film uz pomoć drona, s ocem Marijem snimio i vrlo zanimljiv trap song o Zagrebu, "Zagreb Trap" - govori Vinko koji se nada da bi ovaj film nakon što završi svoju 'turneju' po osnovnim školama biti prikazan i na HRT-u u sklopu obrazovnog programa. Bilo bi to svojevrsno iskupljenje za film "Pisma majci" je u Hrvatskoj prošao ispod radara unatoč tome što se bavi poprilično aktualnom temom iseljeništva, a u fokusu mu je sudbina mladog hrvatskog iseljenika Jakova koji iz Dalmacije odlazi u obećanu zemlju, Ameriku. - Film "Pisma majci/Letters To Mother" je uz deset selekcija već do sada proputovao dobar dio planete, i još uvijek putuje: od Amerike, Japana, Arapskih Emirata, Indije, Engleske, Grčke, do Brazila i to bez ijedne selekcije u Hrvatskoj do sada. Izgleda da tema naših iseljenika i taj dio naše povijesti nije više toliko interesantan ovdje. No, svakako ću i ubuduće raditi na temi iseljenika. I vjerojatno pokušati snimiti još koji kratkometražni film o njihovim tužnim pričama, ovisno o sredstvima.

Bonton s naših prostora

Teme migracija na filmskim festivalima u svijetu, puno više su zastupljenije nego kod nas. A ovaj novi film o Zagrebu kreće u svoju avanturu po svjetskim festivalima čim prijevod teksta bude dovršen - najavljuje Štefanac koji već godinama djeluje kao voditelj umjetničke organizacije Bravo koje je prije 20 godina osnovao s kolegom Reneom Bitorajcem. Protekle dvije godine bile su poprilično izazovne zbog pandemije, a kazalište se još uvijek nije vratilo u sferu interesa publike kao u pretpandemijsko doba. No, do tada Štefanac je fokusiran na nove projekte. - Video i film trenutno su u velikoj prednosti. Vjerujem da ću se kratkometražnim filmom baviti i nadalje. Jedan od budućih projekata UO Bravo će svakako biti i najstariji bonton s naših prostora, "Regule za lepo ponašati se" Juraja Muliha iz 16 stoljeća. Što se tiče dramskih radionica one su u nekim ustanovama tek nedavno ponovno krenule, pa je i tu pandemija ostavila svoj trag. Zbog pandemije veliki broj umjetnika nije mogao održavati slične radionice uživo, pa tako ni ja. Ali nikako nisam odustao od toga. Bude li povoljnija prilika ove jeseni, nadam se da ću opet raditi s mladima u nekoj od osnovnih škola u Zagrebu - kaže za kraj Vinko Štefanac.

