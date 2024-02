VIDEO Vinko Ćemeraš spreman je za polufinale Dore: Emocije su moj adut, a ne koreografija

Večeras u prvoj polufinalnoj večeri Dore nastupa i bivši pobjednik The Voicea Vinko Ćemeraš. On će se publici predstaviti s pjesmom "Lying Eyes" i riječ je o pjesmi koja je nastala prošle godine u svibnju i kada je pjesmu napravio Vinko ju je pospremio u ladicu i kako nam je rekao nedavno nije u tom trenutku imao vremena niti plan za tu pjesmu.

S Vinkom smo pričali nakon generalne probe i rekao nam je kad se pojavila ideja za prijavu na Doru imao je namjeru poslati jednu drugu pjesmu, ali je bila preduga i tada je "Lying Eyes" dobila svoju priliku. Otkrio nam je i nešto više o samoj pjesmi.

- Od početka ciljam prema toj emotivnosti mislim da mi je to adut jer mi koreografija sigurno nije moj adut. Drago mi je da se ljudima svidjela jer čitam komentare na pjesmu koji su dobri i meni je to dovoljno. Otkrio nam je i kakve želje ima za večerašnji nastup i nada li se finalu Dore te nam je ispričao i nastavlja li dalje s objavom pjesama na engleskom jeziku, a osvrnuo se i na ovogodišnjeg pobjednika The Voicea Hrvatska.