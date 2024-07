VIDEO Uglednici pjevali u holu MSU-a: Evo što se dogodi kad snažno nevrijeme prekine Večernjakov party

Spektakularnom proslavom Večernji list proslavio je veliki 65. rođendan! Brojne poznate ličnosti iz svijeta politike, kulture i sporta, umjetnosti i medija okupile su se u ponedjeljak navečer u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu povodom tog značajnog jubileja. Elegantno uređen prostor MSU-a s elementima koji na svakom koraku podsjećaju na veliku brojku "65" bila su idealna kulisa za fotografiranje, a nakon druženja na crvenom tepihu, na kojem su uzvanici dijelili svoja sjećanja i iskustva vezana za Večernji list, na samom početku programa gostima je prikazan kratki film o bogatoj povijesti, ali i uzbudljivoj sadašnjosti Večernjeg lista.

- Dio smo gotovo svakog kućanstva u Hrvatskoj, naše platforme dosežu 75 posto ukupne populacije u Hrvatskoj. Mjesečno nas prati više od tri milijuna ljudi na digitalnim kanalima. Prilagođavamo se svim generacijama, ali svjesni smo razlika među njima - navedene su ključne brojke u filmu, no ipak je najvažnija bila ona - rođendanska. Bio je 1. srpnja 1959. godine kada je prvi put tiskan Večernji list, a od tada do danas prošao je kroz niz promjena. Danas, naime, više ne ističemo samo ključnu medijsku ulogu Večernjeg lista nego i onu društveno odgovornu.

FOTO Zavirite na party godine! S nama su slavile mnoge zvijezde, a zapjevao je i Baby Lasagna

Nakon filma, riječ su preuzeli direktorica Ivana Krajinović i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, koji su se kratko obratili uzvanicima te službeno otvorili proslavu. Pritom se Krajinović osvrnula upravo na tu transformaciju tijekom godina. Ova proslava nije, naime, bila samo prilika da se osvrnemo na proteklih 65 godina već i da zajedno zakoračimo u budućnost, uvjereni da će Večernji list nastaviti biti vjeran pratilac svojim čitateljima. I zato je glavna poruka proslave bila ne što smo postigli u prošlosti, nego i optimistični pogled što nas očekuje u idućih 65 godina.

- U zadnjih 65 godina Večernji list prošao je kroz mnoge promjene, od tiskanja isključivo na papiru nekada do današnjeg brzog plasiranja vijesti na svim platformama. Naših prvih 65 godina bilo je ispunjeno nevjerojatnim pričama, ali tijekom cijelog tog perioda relevantnost i povjerenje bili su naša osnovna valuta, kao partnerski, dugoročni i transparentni odnosi s čitateljima. To je cilj koji smo si davno postavili i držali smo ga se i u dobrim vremenima, ali i onim težima, što je još važnije. Tako nastavljamo i dalje - rekla je Krajinović te dodala kako Večernji list nikada ne bi postigao uspjeh bez svojih vjernih čitatelja i partnera. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić rekao je pak da je te sada već davne 1959. godine "u naš kod bilo je upisano: mijenjati se i izaći iz vlastite zone komfora da bismo pružili više čitateljima", ali je istaknuo i ključnu ulogu Večernjakovih vrhunskih autora te ostalih djelatnika.

VEZANI ČLANCI:

- 65 godina Večernjeg lista definitivno je najveći party u gradu! Ali iza svega što smo radili stajali su uvijek ljudi - naši autori, naši grafičari, naši fotoreporteri, lektori, redaktori i svi ostali djelatnici Večernjeg lista. Danas, 65 godina poslije, mi kažemo da vam nudimo tri u jedan - Prvi je print, na koji smo jako ponosni. Zatim digital, na kojemu smo među najčitanijima, i video. Što ja kao urednik Večernjeg lista mogu obećati? Da ću i generacijama nakon nas ostaviti kvalitetan, uspješan, ali prije svega pošten Večernji list - rekao je Klarić koji je zadnji dio govora posvetio svojim prethodnicima, prijašnjim urednicima koji su bili na čelu Večernjeg lista, Branku Tuđenu, Goranu Ogurliću i Ružici Cigler.

- Oni su ti koji su ugradili svoje emocije, svoje znanje i svoj život da bi Večernji list danas bio ono što je zaslužio da bude - pošten i moćan - zaključio je Klarić, a svoja je sjećanja na Večernji list s nama podijelila i Ružica Cigler.

- Ja sam 43 godine bila u Večernjaku, bio je to jako lijep period za koji me vežu brojne uspomene. Naravno, prevladavaju one pozitivne iako je bilo i problematičnih. Puno puta se već tu spominjalo da će Večernji propasti ili da neće doživjeti iduće desetljeće, najviše od dvijetisućite na ovamo, futurolozi su nebrojeno puta spominjali da nema šanse da ćemo u tiskanom izdanju izlaziti nakon 2018., sjećam se velike analize u kojoj se spominjala baš ta godina, ali eto nas tu sada, očito se nije dogodilo, a ni neće tako skoro - rekla je Cigler, koja je zaključila da Večernjem listu za rođendan želi da doživi još najmanje 65 godina.

VIDEO Spontana pjesma tijekom snažnog pljuska

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Emotivni su povodom rođendana bili i ostali gosti, a posebice Večernjakovci s kojima smo razgovarali. Samir Milla prisjetio se stotina tekstova koje je napisao i emisija koje je vodio, ponajprije s našim najpoznatijim glazbenicima, voditeljima i glumcima. Danijel Lijović, koji u Večernjaku radi već 27 godina, prisjetio se pak koliko se tadašnji način rada razlikovao od današnjeg, no uvijek su u centru bili - čitatelji.

Emotivna i svečana atmosfera nastavila se i tijekom ostatka večeri, uz glazbene brojeve. Večer je otvorio Baby Lasagna, koji je rasplesao cijeli podij, a zatim su na pozornicu došli Martin Kosovec i DJ, kao i umjetnici iz Serpentes Magic Theatrea. Iako je službeni dio večeri na kratko prekinulo snažno nevrijeme, ono nije zaustavilo i dobru atmosferu pa se druženje nastavilo uz spontanu pjesmu u Muzeju suvremene umjetnosti. Unatoč svim preprekama optimistično, baš kao i Večernji list tijekom proteklih 65 godina. - Ovo je sada zaista za pamćenje - ponosno su zaključili Večernjakovci i njihovi gosti!

GALERIJA Živjeli! Prestižna proslava 65. rođendana Večernjeg lista zauvijek će ostati zapamćena