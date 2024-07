Uglednici na velikom partyju Večernjeg lista: 'Velika je stvar ostati i opstati 65 godina na medijskom tržištu'

Lakše bi bilo nabrojati tko nije nego tko je sve bio na proslavi 65. rođendana Večernjeg lista koja je u ponedjeljak navečer održana u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti. U jednom trenutku ispred crvenog tepiha na ulazu nagužvala su se brojna eminentna imena iz svijeta politike, sporta, showbizza, medija, kulture... Svatko od njih imao je za ispričati neku svoju priču koja ih veže uz Večernjak.

– Svoju glazbenu karijeru sam započela 1958., dakle godinu dana prije nego što je izašao prvi broj Večernjeg lista. Može se reći kako smo i Večernjak i ja dugo opstali na sceni, i to zahvaljujući jednostavnoj formuli – oboje nas održava to što smo stalno aktualni i što pratimo zbivanja i prilagođavamo se novim vremenima, a to nas ujedno, unatoč našim godinama, čini mladima. Nas dvoje smo uvijek prisutni među ljudima, ali ne samo prisutni nego i autentični, otvoreni i iskreni, bez fige u džepu prema našoj publici. Sigurna sam kako će Večernji doživjeti još puno izdanja, jer iako ja nisam vječna, smatram da moja glazba i Večernjak jesu – kazala je Zdenka Kovačiček, jedna od najznačajnijih osoba hrvatske glazbene scene u posljednjih pola stoljeća.

Tehnički direktor hrvatske nogometne reprezentacije i legendarni vratar Stipe Pletikosa uime cijelog Hrvatskog nogometnog saveza najprije je čestitao rođendan Večernjaku, a zatim je otkrio kako je njemu osobno, ali i većini aktualnih reprezentativaca najdraža novinska naslovnica upravo ona Večernjeg lista iz 2018. godine na kojoj Šime Vrsaljko leži na hrvatskoj zastavi nasred nogometnog terena.

Ja sam malo staromodan tip, pa i danas doma čuvam tu naslovnicu. Uvijek volim nešto imati pod prstima, rolati, prtljati, sad su to većinom ekrani, ali nema mi do onog osjećaja novina. Pamtim jako puno članaka, a pogotovo naslovnica još dok sam bio član mog dragog Hajduka, kada bismo igrali protiv Dinama, pa tekstovi o nekim mojim sjajnim partijama. Čuvam sve te arhive iz dnevnih medija, pa tako i iz Večernjeg lista, u nekoj svojoj privatnoj arhivi, neki članci su mi posebno bliski srcu. Ti tekstovi me uvijek vrate u te sjajne dane i bude uspomene koje rado iznova proživljavam, i zato hvala Večernjem listu na tome – kazao je Pletikosa.

Na proslavi su se, kao što smo spomenuli, pojavila i brojna ugledna lica iz svijeta medija, a među njima je bio i glavni urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić, koji je jedan period u svojoj karijeri bio i prvi čovjek Večernjakove redakcije.– Sretan sam što sam večeras ovdje i što s mojim kolegama, bivšim i nekim sadašnjim dijelim ovaj sretni trenutak proslave ovako značajnog jubileja. Istina je da su naša dva lista konkurencija, ali ja bih to prije nazvao nekakvom konstruktivnom konkurencijom jer se naša dva medija međusobno dosta dobro nadopunjavaju. I jedan i drugi medij su relevantni te posjeduju niz dobrih autora kojima čitatelji vjeruju, a zbog toga je bitno i da Večernji opstane na tržištu. Mislim da u tome neće imati problema jer se dobro prilagođava novonastaloj situaciji u medijima – kazao je Ogurlić.

Glavna urednica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum još je jedna od onih koji su, baš kao i većina uzvanika, odrasla čitajući Večernji list. – Zaista je velika stvar ostati i opstati na hrvatskom medijskom tržištu 65 godina, pa zato prije svega Večernjaku čestitam ovaj rođendan te se nadam kako ćemo i mi na Novoj TV imati priliku dočekati takav događaj. Sjajno je da danas postoji kvalitetan suživot novina i televizije na hrvatskom medijskom prostoru, a Večernji ima sigurnu budućnost jer se prilagodio novim trendovima i uspio okupiti jedan sjajan autorski tim različitih novinara, i starijih i mlađih, te pružiti svim svojim čitateljima različita mišljenja i različite perspektive. To ga već dugo godina drži na životu, a i očito je formula uspjeha – smatra Ksenija Kardum koja ima posebno emotivan odnos prema Večernjem listu s obzirom na to da ga čita praktički otkako je naučila razaznavati slova i riječi jer je tu je naviku pokupila od svog oca koji je bio strastveni "Večernjakovac", baš poput stotina tisuća čitatelja kroz šest i pol desetljeća postojanja ovog lista.

