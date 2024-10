VIDEO Rade Šerbedžija otkrio da je završio na operaciji

Glumac Rade Šerbedžija na Instagramu je otkrio da je operirao kuk. Video je snimljen u Šibeniku gdje je njegov sin Danilo Šerbedžija imao premijeru filma o Draženu Petroviću "Operirao sam kuk prije mjesec dana. Kada sam došao na operaciju 24. rujna u bolnici u Zagrebu, kažem ja svom doktoru: 'Doktore, ja sam zaboravio da ja imam koncert u Beogradu u Domu sindikata', a on mi odgovara: 'Rade, pa vi ćete za mjesec dana doći na koncert bez štake'" - rekao je Šerbedžija u videu pa bacio štaku i nasmijao se. Rade u Beogradu nastupa sutra, 26. listopada. Glumac nam je nedavno otkrio što misli o uratku svog sina.

- Ja sam se već osvjedočio da je on vrlo vješt i talentiran režiser. Film je sjajan, inteligentan je scenaristički i režiserski odabir da se ide u priču o nepoznatom "o onome o kojem sve znamo". Odjednom vidimo njegovu intimnu priču, borbe sa samim sobom, utakmice sa samim sobom i divno je da taj film počinje od tog dječaka i završava s tim dječakom. I ovo što igra odrasli Dražen je taj dječak, i ti njegovi buntovi u svlačionici, to je sjajna priča i poruka mladima da bilo čime da se bave, ako to mnogo žele, snovi se mogu ostvariti - rekao nam je Rade te dodao da je užasno teško snimiti film o sportskoj legendi koja ima takvo nasljeđe.

- Užasno je teško a na kraju je jedino važno je li to uspjelo. A ovdje je, mislim, uspjela ideja producenata, scenarista i redatelja da prikažu Dražena tako jednostavno, tako toplo kao nježnog dječaka.

