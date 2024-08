VIDEO Poznati Britanac zaboravio laptop na klupi u Zagrebu pa se oduševio: 'Zato živim u Hrvatskoj!'

Britanski turistički poduzetnik i bloger Paul Bradbury već više od 20 godina živi u Hrvatskoj. Ovdje se doselio 2002. godine, a svoja iskustva često dijeli putem društvenih mreža. Današnji dan nije dobro započeo za Paula budući da su ga ujutro kontaktirali iz zagrebačke policije kako bi mu javili da se kod njih nalaze njegovi torba i laptop. Ova situacija poslužila je kao povod da Bradbury ispriča još jednu lijepu priču o Hrvatima.

Na svom je Facebook profilu objavio video u kojem kaže: - To nikad nije idealan početak dana, ali ovako mi je počeo petak. Zvali su me oko osam sati i rekli da sam izgubio laptop koji se sada nalazi u policijskoj postaji. To je smiješno jer sam noć prije došao kući s laptopom. Otišao sam u drugu sobu provjeriti za svaki slučaj, no vidi čuda - nije bilo ni laptopa ni torbe za laptop - započeo je svoju priču Britanac pa nastavio: - Morao sam objasniti da su prije odlaska u Zagreb laptop i torba za laptop doslovno bili dio mog stila, modni dodaci. Nigdje nisam izlazio bez njih, no otkako sam se preselio u Zagreb, nikad nisam uzimao laptop sa sobom. No jučer sam napravio iznimku, imao sam sastanak i morao sam nešto pokazati. Usput sam popio nekoliko piva s prijateljima i oko ponoći se zaputio kući - priča Bradbury.

- Naišao sam usput na jednu klupu, sjeo sam i provjerio poruke. Sjedio sam dvije, tri minute, otišao kući, oprao zube i legao. Da, ostavio sam laptop na klupi, usred glavnog grada europske države. Našao ga je jedan momak imena Nikola i odvezao ga na policiju. Ja sam morao potom potpisati nekoliko papira i reći što se još nalazilo u torbi osim laptopa kako bi bili sigurni da je torba moja. Za tren sam ponovno došao u posjed laptopa - ispričao je cijelu priču Paul koji tvrdi da su ovakve situacije uobičajene u Hrvatskoj i poentira da iz ovog i sličnih razloga više od 20 godina živi ovdje.

- Ljudi su jako pošteni, misle jedni na druge i njeguju osjećaj zajedništva. Ovo nije prvi put da su suočavam s ovakvim problemom. Prije nekoliko godina sam bio u sličnoj situaciji. Laptop mi je ispao iz torbe nasred ulice i nisam to primijetio do sljedećeg dana. Dobio sam poruku da ga je netko pokupio i čak popravio jer se oštetio i onda mi ga vratio - ispričao je autor knjige 'Croatia: A Survival Kit for Foreigner' tvrdeći da su ovo normalne stvari u Hrvatskoj i kako je riječ o veoma sigurnoj zemlji.

Podsjetimo, ranije ove godine Paul je na Facebooku objavio još jednu priču te opisao svoje iskustvo iz Sinja. Jedan gospodin ga je oduševio, a na kraju je primijetio da je taj muškarac vlasnik jednog sinjskog ugostiteljskog objekta. - Zašto Hrvatska? Zakasnivši na sastanak za promjenu, tražio sam mjesto za parkiranje u središtu Sinja na cesti koja se sve više smanjivala. Mještanin iz ove pizzerije pitao me što radim. Kad sam mu objasnio, pitao me koliko ću biti (4-5 sati) i pomogao mi je da vozim unazad do mjesta izvan ceste. Kakva legenda - objavio je te je nadodao:

Dva sata kasnije, dok snimam u centru, primjećujem ga kako mi prilazi sav usplahiren."Hvala Bogu da sam te našao. Moraš doći sad jer će ti oduzeti auto. Ne brini, našao sam ti drugo mjesto", napisao je te dodao: - Legenda je vlasnik pizzerije. Hvala vam gospodine. Vrhunac odličnog dana u sunčanom Sinju", objavio je zanimljivu priču na društvenim mrežama Paul Bradbury.

