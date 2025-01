VIDEO Pokušaj poljupca Donalda i Melanije Trump postao je viralan, a mnogi se pitaju samo jedno

Donald Trump danas je prisegnuo na dužnost 47. američkog predsjednika, a na inauguraciji sve oči su bile uprte u njega i članove njegove obitelji. No, njegova supruga Melania posebno se istaknula. Melania je danas nosila potpuno crnu kombinaciju, a posebno se isticao šešir. Upravo taj šešir doveo je do jedne nespretnosti koju su primijetili baš svi.

Naime, Donald je pri dolasku na svoju inauguraciju pozdravio svoju suprugu, no kad ju je pokušao poljubiti u obraz to mu nije uspjelo. Iako se Melania nagnula prema njemu i napućila usne, obod njezinog šešira prepriječio je Trumpovu namjeru, a kad se odmaknuo, Melania se nasmijala. Trenutak je postao viralan, a mnoge je zanimalo je li Melania zapravo htjela izbjeći poljubac u usta.

''A pitao sam se zašto Melania nosi ovaj šešir...'', ''Melania će nositi ovo sljedeće četiri godine!'', neki su od komentara na X-u. Taj trenutak analizirala je i stručnjakinja za govor tijela Judi James u razgovoru za Paddy Power.

I was wondering why Melania wore that hat…

Answer: so as not to have to kiss Trump…

Truly savage.



(pic.twitter.com/oi2radNqEe