VIDEO Maja Šuput nije mogla vjerovati što je maleni Bloom izveo kada se popeo na pozornicu u Zanzibaru

Pjevačica i članica žirija "Supertalenta" Maja Šuput s obitelji zadnjih dana odmara u Africi odakle svojim obožavateljima, kojih samo na Instagramu ima preko pola milijuna šalje razglednice u obliku fotografija i videa koje objavljuje na mrežama i pokazuje koliko uživa u ovom odmoru. Najveća zvijezda njezinih objava je maleni Bloom, a novi video koji je Maja objavila oduševio je njezine pratitelje.

- I tako se on jučer nakon večere ustao, otišao do benda i dok sam krenula za njim već je sjedio na pozornici i usred Tanzanije otpjevao s njima na svahiliju tradicionalnu pjesmu Jambo Bwana. Nakon toga mi je samo rekao: 'Svi su mi pljeskali'. Eto, pala i prva mini gaža - napisala je pjevačica uz video u kojem njezin sin pjeva. Uslijedili su brojni komentari, a malenog Blooma i njegove vokalne sposobnosti pohvalila je i Martina Tomčić Moskaljov, koja s Majom sjedi u žiriju "Supertalenta".

Obitelj je sada u Zanzibaru, a prije toga su uživali u luksuznom hotelu Four Seasons Safari Lodge Serengeti koji se nalazi unutar nacionalnog parka Serengeti u Tanzaniji. Ovaj hotel svojim gostima nudi različite vrsta smještaja od luksuznih soba do vila. Cijene noćenja u sobama veličine 55m² kreće se od 1350 eura do 1600 eura, a cijena za noćenje u apartmanima čija je veličina 88m² kreće se od 2000 do 2200 eura, a najskuplje je noćenje u vilama gdje se noćenje kreće od 6000 do preko 11 tisuća eura, piše na službenim stranicama hotela Four Seasons Safari Lodge Serengeti.

Istaknuto je i kako sve cijene u Lodgeu uključuju tri obroka dnevno, pića (uključujući domaća vina, lokalna piva i žestoka pića). Smještaj i obroci su besplatni za djecu do 10 godina ako dijele sobu s odraslom osobom. Cijene ne uključuju naknade za Nacionalni park Serengeti. Pjevačica je podijelila i fotografije i videa s večere u kojoj je sa suprugom i sinom uživala u samoj divljini ovog nacionalnog parka, a ranije je objavila i kako su se proveli na safariju u čemu je posebno guštao trogodišnji Bloom.